FIFA: «Καμπάνα» στη Φενέρμπαχτσε με μεταγραφικό αποκλεισμό

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Η FIFA τιμώρησε τη Φενέρμπαχτσε με μεταγραφικό αποκλεισμό, για τις επόμενες τρεις περιόδους, διότι αν και όφειλε δεν κατέβαλε ποσό το οποίο αποτελούσε μέρος της απόκτησης του Μαροκινού επιθετικού, Γιούσεφ Ελ Νεσίρι, από τη Σεβίλη το καλοκαίρι του 2024, μετά και το πέρας των 45 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία που αναγραφόταν στο συμφωνητικό με την ισπανική ομάδα.

Η ποινή αυτή όπως επισημαίνεται από την παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία θα αρθεί νωρίτερα, μόνο εάν η τουρκική ομάδα καταβάλει τα χρήματα αυτά στη Σεβίλη, αλλά και το πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Η διοίκηση της «Φενέρ» σε δήλωσή της τόνισε πως η πληρωμή του ποσού θα γίνει άμεσα και θα προχωρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να ακυρωθεί η ποινή της.

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