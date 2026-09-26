«Μου είπε ότι είναι μόνος του και μου έκανε τρομερή εντύπωση»: Ο Τάσος Τρύφωνος για την τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη (Video)

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Για την τελευταία συνέντευξη που του παραχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε ο Τάσος Τρύφωνος, στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», εξηγώντας πως προσπαθούσε να τον πείσει τον τραγουδιστή να κάνουν τη συζήτηση σε δεύτερο χρόνο, αλλά ο εκείνος επέμενε να «μιλήσει για όλα».

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνο για τη συνέντευξη. Προσπαθούσα να τον πείσω, επειδή εγώ είχα ήδη κάνει φινάλε στη σεζόν με τον Αντώνη Ρέμο, του λέω “δεν προτιμάς να έρθω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο να είσαι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν” και μου είπε “όχι Τάσο, θέλω να έρθεις τώρα, να τα πω τώρα, να μιλήσω για όλα, θέλω να με ρωτήσεις ό,τι θες”», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, μίλησε για την ημέρα που βρέθηκαν στο σπίτι του τραγουδιστή στις 7 Ιουλίου, όταν και έγινε το γύρισμα, μιλώντας για τη διάθεσή του εκείνη την ημέρα. «Ήταν 7 Ιουλίου όταν πήγα σπίτι του, ήταν πολύ ευδιάθετος. Έκανε πλάκα, μας είχε βάλει μουσική. Ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Κατάλαβα ότι ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Μου εξήγησε ότι επέλεξε εμένα, γιατί βλέποντας τις εκπομπές θεωρούσε ότι του ταίριαζε πιο πολύ το στιλ του “Τετ α Τετ”, το ότι θα έπαιζε στην Κύπρο και μετά θα γινόταν η αναπαραγωγή εδώ. Ένιωθε περισσότερη ασφάλεια;», είπε.

«Όταν μου έστειλαν σε μήνυμα για το θάνατό του, το είδα, το ξαναείδα και μέχρι να το συνειδητοποιήσω, άρχισαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε ασταμάτητα. Εκπομπές, κανάλια, από Ελλάδα, Κύπρο κλπ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σκεφτόμουν ότι πριν δύο μήνες ήμουν στο σπίτι του και κάναμε τη συνέντευξη. Ήταν απίστευτο το όλο σκηνικό. Ήθελε να γίνει αυτή η συνέντευξη για να υπάρχει η δική του αλήθεια», εξήγησε.

Όσο για την προσωπική στιγμή που μοιράστηκαν μετά το τέλος του γυρίσματος, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης του μίλησε για το σκυλάκι του που είχε φύγει από τη ζωή. «Όταν τελειώσαμε τη συνέντευξη με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού του και μου έδειξε πού είχε θάψει το σκυλάκι του, συγκινήθηκε και έκλαιγε. Τον ρώτησα αν ήθελε, όταν θα έρχομαι Αθήνα, να τον παίρνω τηλέφωνο και να πηγαίνουμε να τρώμε μαζί στο Καβούρι. Και μου είπε “ναι ρε Τάσο, παίρνε με, είμαι μόνος μου”. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε τόσος κόσμος», είπε.

Όσα έλεγε για τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο και τη σχέση με την οικογένειά του

Στην τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί σε όσα είχε αντιμετωπίσει το προηγούμενο διάστημα, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον Αύγουστο του 2025, τη σχέση με την οικογένειά του, τη συνεργασία με την αδερφή του, Βάσω, αλλά και την καταγγελία σε βάρος του για ασέλγεια.

Αναφερόμενος στον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο καλλιτέχνης είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε όσα συνέβησαν, εξηγώντας ότι προσπάθησε να κρατήσει τα θετικά από την εμπειρία και να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία.

«Αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνει η κάθε κακή κατάσταση. Έμαθα να μιλάω όποτε θέλω εγώ να μιλάω, όχι όποτε θέλουν οι άλλοι. Είναι μία τακτική που απέκτησα με τα χρόνια. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να εξηγώ μία κατάσταση με γεγονότα και να έχω το μυαλό μου από μακριά, όχι σε θυμό και νεύρα, να παίρνω την απόστασή μου. Δεν παρακολούθησα τίποτα απ’ ό,τι έλεγαν. Για πολλά χρόνια η έκθεση μού έφερνε τρόμο, από εκεί και μετά από την εμπειρία κατάλαβα ότι είναι πιο καλή η ησυχία. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να ανοίξω την τηλεόραση γυρνούσα πλευρό και κοιμόμουν», περιέγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σε άλλο σημείο, είχε μιλήσει για τη συνεργασία του με την αδερφή του, Βάσω: «Η Βάσω δεν ήταν manager μου, ήταν συνεργάτης, πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άλλαξε πριν πολλά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που για να πάρω μία απόφαση πρέπει να δω μία κατάσταση από όλες τις πλευρές. Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από τη μεριά της οικογένειας, όχι από εμένα. Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο. Η Βάσω είχε το πληρεξούσιο, δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Άρχισε ο χορός του παραλόγου, ούτε με την μία πλευρά ούτε με την άλλη. Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο».

«Για να μην το φέρω τόσο μεγάλο, ήμουν το όνομα της οικογένειας. Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά, όπως και η οικογένειά μου στο παρελθόν. Με ακολουθούσαν παντού, με στήριζαν. Τα πράγματα τα θεωρώ πιο απαλά σήμερα. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος, ο μοναδικός. Πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα», είπε για τη σχέση του με την οικογένειά του.

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