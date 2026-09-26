Το spoiler της Αντωνά για την έπληξη που ετοιμάζει η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ

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Tην έπληξη που ετοιμάζει η Άννα Βίσση στην αποψινή sold out συναυλία της στο ΟΑΚΑ αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Mega Non Stop».

«Θέλω να σας αποκαλύψω κάτι. Το AI τι ακριβώς θα είναι πάνω στη σκηνή; Η Άννα Βίσση θα συναντηθεί με τη μικρή Άννα, που θα της περιγράφει τα όνειρά της, και θα τη βλέπουμε να μεγαλώνει μέχρι να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα», είπε.

Πρόκειται για ένα συμβολικό ταξίδι στον χρόνο, που θα φέρει κοντά το κορίτσι που ονειρευόταν να κάνει καριέρα στη μουσική με τη γυναίκα που δεκαετίες αργότερα γεμίζει ασφυκτικά στάδια όπως το ΟΑΚΑ.

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