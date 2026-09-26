Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Αν τον αγάπησα ή του συμπαραστάθηκα, το ξέρει μόνος αυτός»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε την Παρασκευή στο Θέατρο Πέτρας ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Νίκος Οικονομόπουλος διέκοψε τη ροή της συναυλίας του, που είχε αναβληθεί λόγω του θανάτου του καλλιτέχνη, και μοιράστηκε με τους θαυμαστές του ορισμένες σκέψεις για τον φίλο του.

«Να θυμάστε με αγάπη τον Γιώργο και αυτό που μένει τελικά είναι τα τραγούδια. Αυτά θα ακούτε στο σπίτι και στη δουλειά σας. Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας, να τραγουδήσουμε όλοι και να του στείλουμε την αγάπη μας. Και όσον αφορά για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο αυτός, το ξέρει μόνο αυτός, αν τον αγαπούσα, αν του συμπαραστάθηκα, αν ήμουν δίπλα του», ανέφερε.

«Τώρα θα τραγουδήσω δύο τραγούδια του φίλου μου του Γιώργου» και συνέχισε: «Καμιά φορά το να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα και να καταλαβαίνουν για ποιον μιλάς, είναι ωραίο. Θέλω να αφιερώσω αυτά τα δύο τραγούδια στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει “αγαπόμετρο”, δηλαδή στην τηλεόραση και στα social media να γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο μυαλό. Να λέει ότι ήξερε ότι η οικογένειά του έφταιγε, ότι ο Γιώργος είναι “αυτό”, ήταν “εκείνο”. Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος, και ο Νίκος, και εσείς, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες», επισήμανε.

«Ο καθένας κουβαλάει κάτι στην ψυχή του»

Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης επισήμανε ότι συχνά οι τραγουδιστές διαχειρίζονται προσωπικά ζητήματα και δυσκολίες, αφήνοντας να εννοηθεί πως μελλοντικά θα μιλήσει για μία ιδιαίτερη κατάσταση που ο ίδιος βιώνει.

«Ο καθένας κουβαλάει κάτι στην ψυχή. Όπως θα ήθελα να πω και για εμένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, που δεν θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα το μοιραστώ για να μάθετε, ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ. Όπως και ο Γιώργος προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής σε όλα. Το τι έγινε όμως σε αυτό το τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ, ας το πούμε ιατρείο, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε θα κρίνω κάποιον, αφήστε να το κρίνει η δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας να γράφει και να σχολιάζει ότι “η μαμά, ο μπαμπάς φταίει, ο Γιώργος έκανε εκείνο”», είπε.

Όσο για το αποτύπωμα που αφήνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Ο Γιώργος ήταν ένας τραγουδιστής. Ο Γιώργος είναι ένας τραγουδιστής που τον αγαπήσατε, 30 τόσα χρόνια, ακούτε τα τραγούδια του, θα συνεχίσετε να ακούτε τα τραγούδια του, δεν θέλω να μακρηγορώ και λέω περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρετε άμα μιλήσω λίγο παραπάνω θα εκτεθώ. Γιατί θα εκτεθώ; Γιατί θέλουν να με εκθέσουν, αυτή είναι η δουλειά κάποιων, να εκθέσουν αυτούς που θέλουν να πουν κάτι αληθινό».

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το «Φεύγω για Mένα» και το «Ανήκω» για να τιμήσει τον εκλιπόντα.

Διαβάστε επίσης:

Μάικλ Ντάγκλας-Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Τα κοινά γενέθλια και οι τρυφερές αναρτήσεις

Η λαμπερή εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον και του Τζος Χάρτνετ στην πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στο Λονδίνο

Γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι Jay-Z τη βίασε σε ηλικία 13 ετών απέσυρε την καταγγελία – «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ»



