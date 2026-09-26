«Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι»: Το συγκινητικό τρέιλερ του The Voice για το 1o επεισόδιο και η άδεια κόκκινη καρέκλα

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Μια άδεια κόκκινη καρέκλα δεσπόζει στο νέο τρέιλερ του The Voice, σηματοδοτώντας την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη από τη θέση του coach.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στον αγαπημένο τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες.

Στο νέο τρέιλερ του talent show, οι coaches, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός και οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο ειδικό αφιέρωμα ερμηνεύουν τραγούδια του αείμνηστου τραγουδιστή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Ξεχωριστή είναι η στιγμή που ο Χρήστος Μάστορας απευθύνεται στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας συγκινημένος: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι».

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