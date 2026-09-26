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26.09.2026 12:52

Άγριο ξύλο με Άγγλο τουρίστα στη Μύκονο που κλώτσησε γάτα – Μπουνιές και κεφαλοκλειδώματα (Video)

26.09.2026 12:52
Mykonos

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Ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Μύκονο, έξω από μίνι-μάρκετ στην περιοχή της Φάμπρικας, όταν ένας Βρετανός τουρίστας φέρεται να κλώτσησε τη γάτα του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live TV, η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ιδιοκτήτη, αλλά και ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Η αντιπαράθεση γρήγορα ξέφυγε και μετατράπηκε σε συμπλοκή, καθώς στο επεισόδιο μπήκαν και φίλοι του Βρετανού τουρίστα.

Οι εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια, με το περιστατικό να περιλαμβάνει χαστούκια, μπουνιές, κλωτσιές, ακόμη και κεφαλοκλειδώματα.

Το Mykonos Live TV κατέγραψε σε βίντεο τη συμπλοκή, η οποία εκτυλίχθηκε μπροστά σε κόσμο που βρισκόταν στην περιοχή και προκάλεσε αναστάτωση.

Μετά από λίγη ώρα η ένταση εκτονώθηκε και οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

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