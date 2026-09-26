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26.09.2026 13:35

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία: Πού αναμένονται καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

26.09.2026 13:35
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Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή από την ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία.

Ειδικότερα:

  1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (26/9)

Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.
Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.

Αύριο Κυριακή (27/9)

Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

  1. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και την Κυριακή (27-09-2026).

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