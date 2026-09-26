Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία: Πού αναμένονται καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

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Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή από την ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία.
Ειδικότερα:
Σήμερα Σάββατο (26/9)
Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.
Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.
Αύριο Κυριακή (27/9)
Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.
Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.
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