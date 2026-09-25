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25.09.2026 12:16

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

25.09.2026 12:16
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Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία που έρχεται τις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο, αναμένεται επιδείνωση του καιρού από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)
Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)
Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.
Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)
Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 12:56
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