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25.09.2026 11:54

Πλάκα: «Για ολική αχρησία το κτίριο που έγινε η έκρηξη, σοβαρές ζημιές στο διπλανό κτίριο» λέει ο αντιδήμαρχος

25.09.2026 11:54
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Για ολική αχρησία πάει το κτίριο που έγινε η έκρηξη στη Πλάκα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Στο σημείο βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος επεσήμανε ότι και το διπλανό κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ζημιές έχουν κι άλλα κτίρια και επιχειρήσεις στα κοντινά οικοδομικά τετράγωνα.

«Το μόνο σίγουρο από τις πρώτες ενδείξεις και από τις πρώτες αυτοψίες που έχω κάνει εγώ, είναι ότι το εν λόγω κτίριο πάει για ολική αχρησία και το διπλανό κτίριο φαίνεται να έχει σοβαρά προβλήματα», είπε ο αντιδήμαρχος και πρόσθεσε: «Ζημιές έχουν καταγραφεί και στα γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα, οι οποίες φαίνεται να είναι δευτερεύουσες. Πρόκειται, για σπασμένα τζάμια, ρολά και παντζούρια από καταστήματα και κατοικίες».

Αναφερόμενος στο γειτονικό κτίριο, ο κ. Χαρλαύτης σημείωσε ότι ο δεύτερος όροφος παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, καθώς έχει απολέσει τμήμα από την πάνω αριστερή γωνία του. «Μέχρι να γίνει και αυτοψία από την Πολεοδομία και να υπάρξει μία έκθεση, νομίζω ότι είναι νωρίς να πούμε κάτι. Σε αυτόν τον δεύτερο όροφο πάντως αποκλείστηκε η πρόσβαση», ανέφερε.

Οσον αφορά το αν η έκρηξη προκλήθηκε από φυσικό αέριο ή κάτι άλλο, τόνισε πως «μέχρι να μπει το Ανακριτικό, είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα».

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