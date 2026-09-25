Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γιατρός είχε στείλει αναισθησιολόγο στο εξωτερικό για να μάθει να χειρίζεται το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Μετά το ανέλαβε η ίδια

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Νέα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια κατέρρευσε, φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ.
Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που επισκεπτόταν επί σειρά ετών το συγκεκριμένο ιατρείο, στον χώρο εργαζόταν αναισθησιολόγος την περίοδο κατά την οποία οι γιατροί είχαν προμηθευτεί για πρώτη φορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
Η αναισθησιολόγος είχε σταλεί από τους δύο γιατρούς στο εξωτερικό, προκειμένου να εκπαιδευτεί στη χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η αναισθησιολόγος ανέλαβε τον χειρισμό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.
Ωστόσο, περίπου τρία χρόνια αργότερα αποχώρησε από το ιατρείο για προσωπικούς λόγους.
Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα, τον χειρισμό του μηχανήματος φέρεται να ανέλαβε η ίδια η 56χρονη γιατρός, η οποία σήμερα είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν είναι ξεκάθαρο πλέον αν είχε και την εκπαίδευση -όπως η αναισθησιολόγος- για να κάνει κάτι τέτοιο.
Η πληροφορία αυτή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.
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