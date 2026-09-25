Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους – Ένας τραυματίας, πληροφορίες για εγκλωβισμένο άτομο

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Συναγερμός σήμερα το πρωί σήμερα, Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας όπου σημειώθηκε έκρηξη και κατέρρευσε παλιό κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, κοντά στην Πύλη του Ανδριανού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του κτιρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπάρχει ένας τραυματίας.

Την ίδια ώρα, εξετάζονται αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο εντός του κτηρίου, ενώ στο σημείο σπεύδει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απροσδιόριστη αιτία με πιθανότερη εκδοχή τη διαρροή φυσικού αερίου. Πάντως η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση.

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