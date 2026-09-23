Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Takeaways by to pontiki AI Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης καυσόξυλων, με τα νοικοκυριά να ξεκινούν έγκαιρα την προμήθεια για τον χειμώνα.

Οι τιμές των καυσόξυλων κυμαίνονται από 120 έως 170 ευρώ το κυβικό, ανάλογα με την ποιότητα του ξύλου και την περιοχή πώλησης.

Στην Καστοριά, οι τιμές παρουσιάζουν αύξηση δέκα ευρώ ανά τόνο σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας έως και τα 160 ευρώ ανά τόνο.

Οι καταναλωτές επιλέγουν κυρίως δρυ, οξιά και πεύκο, με τη δρυ να προτιμάται για τη μεγαλύτερη διάρκεια καύσης που προσφέρει κατά τη χρήση.

Παρά την απότομη αύξηση της ζήτησης, οι έμποροι επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα ξυλείας για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών.

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Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έφερε τις πρώτες παραγγελίες καυσόξυλων, με αρκετά νοικοκυριά να προετοιμάζονται ήδη για τον χειμώνα και να αναζητούν τις περισσότερο συμφέρουσες τιμές.

Η ζήτηση έχει αρχίσει να αυξάνεται τόσο στην Αττική όσο και στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες έθεσαν ήδη σε λειτουργία ξυλόσομπες, τζάκια και λέβητες.

Από 120 ευρώ το κυβικό στην Αττική

Οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ αναμένεται να ενταθούν όσο πλησιάζει ο χειμώνας.

Ο έμπορος καυσόξυλων Γιώργος Πασχαλίδης ανέφερε ότι η κίνηση άρχισε από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και είναι εντονότερη σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Η μέση τιμή διαμορφώνεται κοντά στα 150 ευρώ ανά κυβικό, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι χαμηλότερες τιμές αρχίζουν περίπου από τα 120 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τα 170 ευρώ το κυβικό.

«Ο κόσμος, εάν κάνει έρευνα αγοράς, θα δει ότι οι τιμές ξεκινούν και από τα 120 ευρώ», σημείωσε ο κ. Πασχαλίδης.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ένα νοικοκυριό με ενεργειακό τζάκι μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών του για τον χειμώνα με τέσσερα έως πέντε κυβικά ξύλων, συνολικού κόστους περίπου 500 ευρώ, ανάλογα με την τιμή αγοράς και τη χρήση.

Ποια ξύλα προτιμούν οι καταναλωτές

Στις συνηθέστερες επιλογές περιλαμβάνονται η δρυς, η οξιά, το πεύκο, το έλατο και το πουρνάρι, ενώ η ελιά πωλείται συνήθως ακριβότερα.

Ο κ. Πασχαλίδης επισήμανε ότι η δρυς αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές, καθώς έχει μεγαλύτερη διάρκεια καύσης και μπορεί να προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση.

Στους 10 βαθμούς η θερμοκρασία στην Καστοριά

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Καστοριά, όπου η θερμοκρασία είχε υποχωρήσει στους 10 βαθμούς Κελσίου ήδη από τις πρωινές ώρες και αρκετά νοικοκυριά είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν ξυλόσομπες και λέβητες.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας συνηθίζουν να παραγγέλνουν καυσόξυλα από τον Απρίλιο ή τον Μάιο, λόγω του ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα στην περιοχή.

Φέτος, ωστόσο, αρκετά νοικοκυριά καθυστέρησαν τις παραγγελίες τους μέχρι τα τέλη Αυγούστου, λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Ο έμπορος ξυλείας Δημήτρης Τσουλούφιας ανέφερε ότι η ζήτηση στην Καστοριά αυξήθηκε απότομα το τελευταίο διάστημα, μετά την ξαφνική αλλαγή του καιρού.

Οι τιμές κυμαίνονται από 150 έως 160 ευρώ τον τόνο, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 10 ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Στις επιχειρήσεις της περιοχής τα συνεργεία εργάζονται εντατικά για την προετοιμασία και την παράδοση των παραγγελιών, ενώ, σύμφωνα με τους εμπόρους, υπάρχει διαθέσιμη ξυλεία.

Η αγωνία των νοικοκυριών παραμένει έντονη, καθώς στη Δυτική Μακεδονία οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες και η χειμερινή περίοδος διαρκεί περισσότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές της χώρας

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