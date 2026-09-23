ΗΠΑ: Εκατό δημοσιογράφοι και ακτιβιστές ζητούν από τον Ντέβιντ Έλισον να καταδικάσει την απαγόρευση του Λευκού Οίκου στο CNN

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Ένας συνασπισμός τουλάχιστον 100 κορυφαίων δημοσιογράφων, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακαδημαϊκών και άλλων υποστηρικτών του Τύπου έστειλε επιστολή στον μεγαλοεπιχειρηματία και διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Skydance Corporation, Ντέιβιντ Έλισον να καταδικάσει δημόσια την αντισυνταγματική απαγόρευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το CNN, το MS NOW και το Politico, από τον Λευκό Οίκο, αναφέρει ο Οργανισμός Υποστήριξης της Ελευθερίας του Τύπου (Freedom of the Press Foundation- FPF).

Μάλιστα με την επιστολή ζητούν επιπλέον από τον Έλισον να δεσμευτεί ότι θα υποστηρίξει πλήρως τις δικαστικές διαμάχες για να σταματήσει η απαγόρευση σε περίπτωση που η εταιρεία του αποκτήσει το CNN, κάτι που όπως όλα δείχνουν, θα συμβεί έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην συγχώνευση Paramount Skydance-Warner Bros Discovery.

Τώρα, πως κάτι τέτοιο, όσο εύλογο και αν είναι, μπορεί να είναι εφικτό/ρεαλιστικό πρόκειται για ιδιαίτερη υπόθεση. Διότι υπάρχει το εξής παράδοξο. Το CNN, το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ απέκλεισε μαζί με τα άλλα δύο ΜΜΕ από την καθιερωμένη Ενημέρωση Τύπου του Λευκού Οίκου, θεωρητικά υπάγεται στον Ντέιβιντ Έλισον, καθώς το ειδησεογραφικό δίκτυο, όπως θυμάστε είναι θυγατρική της Warner Bros Discovery την οποία θα αποκτήσει η Paramount το προσεχές διάστημα. Έλα όμως που , ο Έλισον ως γνωστόν βρίσκεται στον στενό κύκλο φίλων του Τραμπ και εκ των υποστηρικτών του, μαζί με τον πατέρα του, τον κροίσο των ΜΜΕ, Λάρι Έλισον.

Αν όπως όλα δείχνουν πράγματι λυθεί εξωδικαστικά η διαμάχη μεταξύ Paramount, Γενικών Εισαγγελέων ΗΠΑ και Ένωσης Συγγραφέων/Σεναριογράφων Αμερικής, τότε ο Έλισον εκτιμάται ότι ίσως θα πρέπει να πάρει θέση. Διότι η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει δέσμευση για την εγκατάσταση ανεξάρτητης συντακτικής επιτροπής για το CNN.

«Αν ο Έλισον πιστεύει πραγματικά στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, όπως ισχυρίστηκε πρόσφατα σε άρθρο γνώμης των New York Times, πρέπει να είναι εξοργισμένος που ο Τραμπ απαγόρευσε την είσοδο στον Λευκό Οίκο στους δημοσιογράφους που επιδιώκει να προσλάβει. Πρέπει να το πει δυνατά και ξεκάθαρα, και να δεσμευτεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε νομική ενέργεια είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του CNN, σε περίπτωση που το αποκτήσει», φέρεται να έχει τοποθετηθεί επι του ζητήματος ο Σεθ Στέρν επικεφαλής του τομέα Προάσπισης Δικαιωμάτων στο Freedom Press Foundation, ο οποίος είναι μεταξύ εκείνων που υπογράφουν την επιστολή προς τον Έλισον.

«Οι προηγούμενες ενέργειες του Έλισον —από την παραχώρηση της ανεξαρτησίας του CBS News μέχρι τη διοργάνωση δείπνων για τον Τραμπ και τους λογοκριτικούς του οπαδούς— έχουν πείσει πολλούς ότι, όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, είναι μόνο λόγια. Μπορεί να αποκαταστήσει αμέσως αυτή την κλονισμένη εμπιστοσύνη, υπερασπιζόμενος επιτέλους το Πρώτο Τροποποιητικό μόνο τώρα, μετά από μια τόσο ακραία και εξωφρενική ενέργεια του Τραμπ; Φυσικά όχι. Αλλά αν δεν το κάνει, τότε δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι, και πάντα θα είναι, εχθρός του ελεύθερου Τύπου, ακριβώς όπως ο φίλος του στον Λευκό Οίκο. Κανένα υποτιθέμενα ανεξάρτητο συντακτικό συμβούλιο δεν μπορεί να το διορθώσει αυτό», είναι λόγια που αποδίδονται στον Στερν. Νωρίτερα, στις αρχές του έτους, ο Ντέιβιντ Έλισον με αφορμή έκδηλη ανησυχία δημοσιογράφων του CNN, είχε δεσμευτεί για την ανεξαρτησία του εμβληματικού ειδησεογραφικού δικτύου.

Εξάλλου με αφορμή τη νέα «επίθεση» Τραμπ σε Μέσα που δεν είναι εναρμονισμένα με εκείνον και του ασκούν κριτική στο έργο του και της κυβέρνησης του ο FPF, δια του εκπροσώπου του, Σεθ Στερν τοποθετήθηκε ως εξής:

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο κραυγαλέα παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας από το να απαγορεύσει ο Τραμπ σε ειδησεογραφικά πρακτορεία τη Βουλή των Αντιπροσώπων επειδή ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Είναι επίσης δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο ανόητη κίνηση. Ο ιστορικά αντιδημοφιλής πρόεδρος επιτίθεται στον Τύπο εδώ και χρόνια, αλλά αυτό δεν τον έχει βοηθήσει. Ο Τύπος συνεχίζει να αποκαλύπτει τη διαφθορά και τις αποτυχίες του. Αυτές οι εξωφρενικές επιθέσεις δείχνουν μόνο πόσο φοβάται ένα ενημερωμένο κοινό.

Ο Τύπος πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται για να προστατεύσει τα δικαιώματά του, όχι μόνο για πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αλλά και για πρόσβαση στα δημόσια αρχεία και τους πληροφοριοδότες που αυτή η κυβέρνηση θέλει τόσο απεγνωσμένα να τους κρατήσει μακριά. Εν τω μεταξύ, όμως, μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα από το να τους λένε ψέματα και να τους προσβάλλουν στον Λευκό Οίκο. Υπάρχουν πολλά μέρη για να βρει κανείς ειδήσεις και οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό, ανεξάρτητα από το πόσα ξεσπάσματα θυμού κάνει ο Τραμπ στο Truth Social. Όπως ακριβώς δεν μπορεί να κρατήσει το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι, δεν μπορεί να το κρατήσει μακριά από τα πρωτοσέλιδα».

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