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23.09.2026 08:47

Θάνατος Μαζωνάκη: «Κόλαφος» Τζίμα – Πρετεντέρης κατά του ΙΣΑ – «Αυτό είναι η απόλυτη παραδοχή αποτυχίας, τι ελέγχους κάνατε; Αν έχει χαρτί τουαλέτας; (Video)

23.09.2026 08:47
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Την απάντηση που έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στις εισαγγελικές αρχές σχετικά με τις καταγγελίες για ελλιπείς ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασαν η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο δελτίο, ο Σύλλογος υποστήριξε ότι «καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ», ενώ επιμένει ότι «είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, ωστόσο τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν μόνο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη».

«Πάντως, αυτό είναι η απόλυτη παραδοχή αποτυχίας», σχολίασε η Ράνια Τζίμα, με τον Γιάννη Πρετεντέρη να κάνει τη δική του τοποθέτηση στο ίδιο ύφος.

«Μα εδώ δεν λέμε σοβαρά πράγματα. Αυτά λένε. Κάναμε ελέγχους αλλά δεν βρήκαμε τα μηχανήματα. Τότε τι ελέγχους κάνατε; Αν έχει χαρτί τουαλέτας; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και απορώ με τον Ιατρικό Σύλλογο που δέχεται να λέει τέτοιου είδους πράγματα» τόνισε.

Την ίδια ώρα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα φέρεται να προηγήθηκαν της ανακοπής που υπέστη ο τραγουδιστής στο ιδιωτικό «ιατρείο» της Καρνεάδου προκύπτουν από τη νεότερη κατάθεση της 28χρονης γραμματέως, με τις Αρχές να εξετάζουν τις αντιφάσεις σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή, τις κινήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών και το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης και προποφόλης κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

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