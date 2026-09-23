Καλαμάτα: Πυροβολισμοί αναστάτωσαν το κέντρο της πόλης – Έρευνα της Αστυνομίας

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Αναστάτωση προκάλεσαν δύο πυροβολισμοί που ακούστηκαν σήμερα το πρωί, περίπου στις 7:50, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, προς την οδό Ξενοφώντος, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η ταυτότητα του ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε.kalamta

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, νεαρή γυναίκα έχει κληθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας για να δώσει πληροφορίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το περιστατικό.

Δεν έχει αναφερθεί σύλληψη έως αυτή την ώρα. Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

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