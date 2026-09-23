search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 10:15

Ισπανία: Απόλυτος τρόμος σε ταυρομαχία – Ταύρος όρμησε προς τους θεατές μετά από ελιγμό του ματαντόρ (video)

23.09.2026 10:15
tavromaxia_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τρομακτική τροπή για τους θεατές πήρε στις 20 Σεπτεμβρίου μία ταυρομαχία στην Plaza de Toros de Murcia, στη Μούρθια της Ισπανίας.

Ταύρος έξι ετών και βάρους περίπου μισού τόνου κινήθηκε με ορμή προς τις κερκίδες, αφού προηγουμένως επιχείρησε να χτυπήσει έναν ταυρομάχο.

Ο ταύρος, με το όνομα Μαλακάρα, συνέχισε την πορεία του, όταν ο ταυρομάχος κατάφερε να τον αποφύγει.

Μη μπορώντας να ανακόψει την ταχύτητά του, πήδηξε τον ξύλινο φράχτη, ενώ θεατής σώθηκε χάρη στο κενό και τον τσιμεντένιο τοίχο που μεσολαβούσαν.

Οι έντρομοι θεατές προσπάθησαν να απομακρυνθούν πανικόβλητοι καθώς ο ταύρος πλησίασε σε τρομακτική απόσταση, με μόνο ένα τσιμεντένιο στηθαίο να τους χωρίζει από τα κέρατά του.

Ο Χουάν Πέρεθ, που βρισκόταν λίγες σειρές πιο πίσω, περιέγραψε: «Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, τον ταύρο να πηδά πάνω από τον φράχτη και να καταλήγει στο πλήθος. Το ζώο ήταν εκτός ελέγχου. Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς. Υπήρχαν γυναίκες σε εκείνες τις θέσεις και έφτασαν πολύ κοντά στο να χτυπηθούν από τα κέρατά του».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το ζώο προερχόταν από το ράντσο Los Espartales και αντιμετώπιζε τον Πορτογάλο έφιππο ταυρομάχο Ντουάρτε Φερνάντες.

Οι τραυματισμοί ταυρομάχων αλλά και θεατών είναι συχνοί σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ορισμένες φορές είναι και θανατηφόροι.

Τον Ιούλιο, ο διάσημος Ισπανός ταυρομάχος Μοράντε ντε λα Πουέμπλα, ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων», τραυματίστηκε σοβαρά από τα κέρατα ενός ταύρου, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στη Σεβίλλη.

Διαβάστε επίσης:

Μαύρη Θάλασσα: Tο Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση σε εμπορικό πλοίο – Νεκρός ο καπετάνιος

Ιαπωνία: Στους 9 οι νεκροί από τον τυφώνα Dujuan, φόβοι ότι θα αυξηθούν

Συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ σήμερα στη Νέα Υόρκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paper-tiger_2309_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Interpol
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Επάγγελμα» είχε κάνει αστυνομικός το σβήσιμο κλήσεων και την επιστροφή πινακίδων – «Εξυπηρέτησε» τουλάχιστον 7 οδηγούς παίρνοντας «φακελάκι»

thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:21
paper-tiger_2309_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Interpol
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

1 / 3