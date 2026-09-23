Ισπανία: Απόλυτος τρόμος σε ταυρομαχία – Ταύρος όρμησε προς τους θεατές μετά από ελιγμό του ματαντόρ (video)

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Τρομακτική τροπή για τους θεατές πήρε στις 20 Σεπτεμβρίου μία ταυρομαχία στην Plaza de Toros de Murcia, στη Μούρθια της Ισπανίας.
Ταύρος έξι ετών και βάρους περίπου μισού τόνου κινήθηκε με ορμή προς τις κερκίδες, αφού προηγουμένως επιχείρησε να χτυπήσει έναν ταυρομάχο.
Ο ταύρος, με το όνομα Μαλακάρα, συνέχισε την πορεία του, όταν ο ταυρομάχος κατάφερε να τον αποφύγει.
Μη μπορώντας να ανακόψει την ταχύτητά του, πήδηξε τον ξύλινο φράχτη, ενώ θεατής σώθηκε χάρη στο κενό και τον τσιμεντένιο τοίχο που μεσολαβούσαν.
🇪🇸🐂 Panique à la Feria Taurina de Murcie : un taureau saute la barrière— BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) September 22, 2026
📍 Dimanche 21 septembre, un taureau de 508 kg nommé « Malacara » a semé la panique lors de la dernière corrida de la Feria Taurina de Murcie (Espagne) en sautant à deux reprises la barrière séparant… pic.twitter.com/fiF3hy4Ury
Οι έντρομοι θεατές προσπάθησαν να απομακρυνθούν πανικόβλητοι καθώς ο ταύρος πλησίασε σε τρομακτική απόσταση, με μόνο ένα τσιμεντένιο στηθαίο να τους χωρίζει από τα κέρατά του.
Ο Χουάν Πέρεθ, που βρισκόταν λίγες σειρές πιο πίσω, περιέγραψε: «Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, τον ταύρο να πηδά πάνω από τον φράχτη και να καταλήγει στο πλήθος. Το ζώο ήταν εκτός ελέγχου. Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς. Υπήρχαν γυναίκες σε εκείνες τις θέσεις και έφτασαν πολύ κοντά στο να χτυπηθούν από τα κέρατά του».
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το ζώο προερχόταν από το ράντσο Los Espartales και αντιμετώπιζε τον Πορτογάλο έφιππο ταυρομάχο Ντουάρτε Φερνάντες.
Οι τραυματισμοί ταυρομάχων αλλά και θεατών είναι συχνοί σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ορισμένες φορές είναι και θανατηφόροι.
Τον Ιούλιο, ο διάσημος Ισπανός ταυρομάχος Μοράντε ντε λα Πουέμπλα, ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων», τραυματίστηκε σοβαρά από τα κέρατα ενός ταύρου, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στη Σεβίλλη.
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