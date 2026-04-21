ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:30
21.04.2026 11:05

Ισπανία: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον «βασιλιά των ταυρομάχων» – Ο ταύρος τον κάρφωσε στα οπίσθια (videos)

21.04.2026 11:05
Πολύ σοβαρό και σοκαριστικό ατύχημα είχε ένας από τους πιο διάσημους ταυρομάχους στην Ισπανία, Μοράντε ντε λα Πουέμπλα, κατά την ταυρομαχία του στη Σεβίλλη.

O αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων» έπεσε κάτω από το άγριο ζώο και τραυματίστηκε σοβαρά όταν το κέρατο του ταύρου καρφώθηκε στα οπίσθιά του.

Μετά το χτύπημα που προκάλεσε τραυματισμό 10 εκατοστών στο ορθό του ντε λα Πουέμπλα, ο ταυρομάχος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός της αρένας, καθώς αιμορραγούσε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εσωτερικός τραυματισμός που προκάλεσε ο ταύρος.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, o ντε λα Πουέμπλα υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, με βλάβη στους μύες του σφιγκτήρα και διάτρηση στο τοίχωμα του ορθού.

Η κατάσταση της υγείας του, μετά την περίπλοκη επέμβαση, έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ σοβαρή».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενώ η μυϊκή βλάβη είναι σοβαρή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στον υψηλό κίνδυνο μόλυνσης – μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή δεδομένης της φύσης και της θέσης του τραύματος.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:30
tsiaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην τίποτα στην σκιά

steliospetsas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

lesvos_ktinotrofoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

