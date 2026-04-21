Μεξικό: Αιματηρή ομηρία στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν – Μία νεκρή και 13 τραυματίες, αυτοκτόνησε ο δράστης (videos)

Τραγική κατάληξη είχε η ομηρία τουριστών από ένοπλο στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, μία τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο.

Έξι τουρίστες τραυματίστηκαν από τα πυρά του δράστη, ενώ επτά ακόμη κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

An armed man has opened fire at Mexico’s Teotihuacan pyramids, killing one Canadian woman and injuring several other people, as tourists were seen fleeing the popular UNESCO World Heritage site. pic.twitter.com/pLv7VcRxo5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 20, 2026

Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.

A Canadian woman was killed and several other tourists were injured after a shooter opened fire on the Pyramids of Teotihuacán in Mexico, the country’s security cabinet said.



The gunman took his own life as authorities responded to the incident. https://t.co/XgiI7fOV1q pic.twitter.com/Kll16rlASh April 20, 2026

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.

