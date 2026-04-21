Μύδροι Αλμπανέζε κατά Ισραήλ: Πρέπει να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης λόγω διεθνούς δικαίου

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, τόνισε χθες (20/4) στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το Ισραήλ πρέπει να τεθεί εκτός του Συμβουλίου της Ευρώπης, τονίζοντας πως όλα τα κράτη «έχουν υποχρέωση να μη βοηθούν κανένα κράτος που διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Το Ισραήλ, που συμμετέχει ως κράτος-παρατηρητής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ενδέχεται όντως να τεθεί εκτός του θεσμού, μετά την ψηφοφορία στην Κνέσετ στα τέλη του Μαρτίου με την οποία εγκρίθηκε νόμος που θεσπίζει «την ποινή του θανάτου για τους τρομοκράτες», κείμενο κομμένο και ραμμένο για την εφαρμογή του σε βάρος Παλαιστινίων.

Η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να είναι οποιοδήποτε κράτος συμβαλλόμενο μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεσμού που είναι αρμόδιος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη γηραιά ήπειρο.

Στη συνέλευση συμμετέχουν 612 κοινοβουλευτικοί από τα 46 κράτη μέλη του ΣτΕ, καθώς και από τρία κράτη που συμμετέχουν ως παρατηρητές, τον Καναδά, το Μεξικό και το Ισραήλ.

«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο (…) τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

«Το Ισραήλ θα έπρεπε (…) να αποκλειστεί», από την ΚΣΣΕ, επέμεινε η Ιταλίδα νομικός, εκτιμώντας ότι στους «ευρωπαϊκούς θεσμούς» έχει υιοθετηθεί «επιλεκτική» μεταχείριση και «προσέγγιση της ανθρώπινης ζωής».

«Το Ισραήλ (…) εκμεταλλεύεται αυτή την επιλεκτική μεταχείριση», συνέχισε η κ. Αλμπανέζε, η οποία δημοσιοποίησε στα τέλη Μαρτίου έκθεση στην οποία τονίζει πως το Ισραήλ επιδίδεται σε «συστηματικά βασανιστήρια σε βάρος των Παλαιστινίων».

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ εκφράστηκε στο περιθώριο της εαρινής συνεδρίασης της ΚΣΣΕ, η οποία διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία.

Προσκεκλημένη της κοινοβουλευτικής ομάδας της αριστεράς («The Left») στην ΚΣΣΕ, αναφέρθηκε επίσης στις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της από τον Ιούλιο του 2025, που έχουν σκοπό, όπως το βλέπει, την εξόντωσή της, τον «αστικό θάνατό της».

«Ούτε τραπεζικός λογαριασμός, ούτε πληρωμές, ούτε αποδείξεις πληρωμών», απαρίθμησε η νομικός, που υπογράμμισε ακόμη πως στερείται πλέον ακόμη και την «ασφάλιση υγείας» της.

«Εσείς μπορεί να βλέπετε τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη», αλλά στην Ουάσιγκτον «με αντιμετωπίζουν σαν τον Πάμπλο Εσκομπάρ», τον διαβόητο κολομβιανό βαρόνο των ναρκωτικών, πρόσθεσε με πικρή ειρωνεία.

Είναι «απόλυτα απαραίτητο» οι κυρώσεις σε βάρος της ίδιας, εισαγγελέων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τριών παλαιστινιακών ΜΚΟ να αρθούν, είπε ακόμη η νομικός.

