ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 01:48
Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ – Η σύντομη θητεία που σημαδεύτηκε από καταγγελίες για τη συμπεριφορά της

Την αποχώρησή της από την κυβέρνηση Τραμπ, προκειμένου να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα, δρομολογεί η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ, Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα.

«Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον ρόλο της, προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζόμενους, θεσπίζοντας δίκαιες εργασιακές πρακτικές και βοηθώντας τους Αμερικανούς να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες για να βελτιώσουν τη ζωή τους», δήλωσε ο Στίβεν Τσουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας θα αναλάβει ο Κιθ Σόντερλινγκ.

Όπως αναφέρει το CNN, η θητεία της Τσάβες-ΝτεΡέμερ υπήρξε βραχύβια και ταραχώδης, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας ύστερα από καταγγελίες που αφορούσαν στη συμπεριφορά της εντός του υπουργείου. Παράλληλα, οι New York Times είχαν μεταδώσει ότι στον σύζυγό της είχε απαγορευτεί η είσοδος στα κεντρικά γραφεία, εν μέσω ισχυρισμών περί σεξουαλικής επίθεσης, ενώ η σχετική ποινική διερεύνηση έχει πλέον ολοκληρωθεί χωρίς συνέχεια.

Τον περασμένο Μάρτιο, δύο από τους ανώτερους συνεργάτες της απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, στο πλαίσιο έρευνας για ανάρμοστη συμπεριφορά στο υπουργείο, όπως είχαν επίσης αναφέρει οι Times.

