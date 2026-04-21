Αλαλούμ με το ραντεβού ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να υπάρξει συμφωνία, λέει ο Τραμπ

Πλήρης σύγχυση επικρατεί σχετικά με το ραντεβού για νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σχετικά με το ποιος θα παραστεί και – στην περίπτωση του Ιράν – αν θα παραστεί αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ, έκανε γνωστό τη Δευτέρα, 20/4, ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ήταν καθ’οδόν προς το Ισλαμαμπάντ, στην πραγματικότητα ο αντιπρόεδρος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Δεν είναι σαφές πότε θα ταξιδέψει ή αν άλλα μέλη μιας αμερικανικής αντιπροσωπείας βρίσκονταν καθ’ οδόν ή ήδη στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στη New York Post ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με την ιρανική ηγεσία εάν επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος. Ο ίδιος είπε επίσης στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στο Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για συνομιλίες παρά την αβεβαιότητα καθώς το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες μέχρι οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Το γραφείο του υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν μίλησε τη Δευτέρα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προτρέποντας σε συνεχή διπλωματία για την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων.

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ισλαμαμπάντ την Τρίτη με επικεφαλής τον Γκαλιμπάφ, αλλά μόνο εάν είναι παρών ο αντιπρόεδρος Βανς, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Ταυτοχρονα, ανταποκριτής του Al-Jazeera μεταδίδει ότι το «Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει σχετικά με ένα ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ».

Πληροφορημένη πακιστανική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera, ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσει το πρωί της Τρίτης κοντά στην ώρα άφιξης της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Τραμπ: 500 εκατ. δολάρια τη μέρα οι απώλειες του Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, παρουσιάζοντάς τον, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ως βασικό μοχλό πίεσης προς την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως οι ΗΠΑ «κερδίζουν τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά», απορρίπτοντας τα όσα -κατά τον ίδιο- μεταδίδουν μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης, όπως οι New York Times, Wall Street Journal και Washington Post.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον αποκλεισμό, τον περιγράφει ως «απολύτως καταστροφικό» για την οικονομία του Ιράν, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως λόγω των περιορισμών. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για απώλειες που δεν μπορούν να διατηρηθούν ούτε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπάρξει συμφωνία.

Παράλληλα, ο Τραμπ σκιαγραφεί μια εικόνα πλήρους αποδυνάμωσης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για «εξαφανισμένο ναυτικό» και «ανενεργή αεροπορία».

Την ίδια στιγμή, στρέφεται εκ νέου κατά των αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι «υποστηρίζουν την αντίπαλη πλευρά» και ότι «εύχονται νίκη του Ιράν», κατηγορώντας τα για αντι-αμερικανική στάση και πολιτική μεροληψία.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, σημειώνει: «Η ιρανική ηγεσία έχει αναγκάσει εκατοντάδες πλοία να κατευθυνθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως προς το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να πάρουν το πετρέλαιό τους».

Ο Ιρανός πρόεδρος λέει ότι η Τεχεράνη δεν θα «υποκύψει στη βία»

Από την άλλη πλευρά, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του διατηρεί «βαθιά ιστορική δυσπιστία» προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ και επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε «μη εποικοδομητικά και αντιφατικά μηνύματα» από Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Η τήρηση των δεσμεύσεων αποτελεί τη βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου», έγραψε ο Πεζεσκιάν τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο X. Πρόσθεσε ότι τα ανάμεικτα μηνύματα από Αμερικανούς αξιωματούχους «φέρουν ένα πικρό μήνυμα· επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν».

«Οι Ιρανοί δεν υποτάσσονται στη βία», είπε.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ δεν τον «έπεισε» ποτέ να ξεκινήσει πόλεμο στο Ιράν

Σε ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν τον «έπεισε» ποτέ να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν, μετά από αναφορές ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε πίεση να ξεκινήσει την κοινή τους επίθεση στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Δικαιολογώντας τη στρατιωτική του δράση, η οποία θεωρείται ευρέως ως παράνομη, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα «αποτελέσματα της 7ης Οκτωβρίου» πρόσθεσαν στην «δια βίου άποψή» του ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του λέγοντας ότι αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι «έξυπνοι», τότε η χώρα μπορεί να έχει ένα «σπουδαίο» μέλλον.

Το Ιράν εξετάζει «θετικά» τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε ειρηνευτικές συνομιλίες – αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Τεχεράνη «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά τόνισε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Το Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι δεν έχει σχέδια για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, πριν από τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός την Τετάρτη.

Δεν είναι σαφές εάν ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ θα προχωρήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, η φαινομενική απόρριψη ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ από το Ιράν ήταν πιθανότατα στρατηγική στάση και όχι διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη είναι πλέον ανοιχτή στο να συνοψίσει τις συζητήσεις, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Οι αξιωματούχοι περιγράφουν τη στάση τους ως «ρεαλιστική», με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων.

Σημειώνεται πως το Ιράν δήλωσε σήμερα, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ότι δεν έχουν την πρόθεση με τα τωρινά δεδομένα για συμμετοχή σε έναν δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απομάκρυνση των πυρηνικών του Ιράν δεν αποτελεί επιλογή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ αμφισβήτησε επίσης κατά πόσον οι ΗΠΑ επιθυμούν πράγματι να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό, επικαλούμενος «παραβιάσεις» της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», είπε ο Μπαγαεΐ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως η κατάληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο συνιστούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

«Οι Αμερικανοί παίζουν το παιχνίδι του να ρίχνουν το φταίξιμο στο Ιράν», συμπλήρωσε.

«Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται, αντί να διαδραματίζουν θετικό ρόλο. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, αφού μας κατηγορούν συνεχώς. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή», κατέληξε.

Στο μεταξύ, ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι διαφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταλήξουν σε ειρήνη με διάρκεια ενώ η κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, τελειώνει σύντομα.

Η ιρανική πηγή είπε πως οι «αμυντικές ικανότητες» της Τεχεράνης, περιλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματός της, δεν είναι ανοικτές σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Η συνέχιση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε η πηγή.

