Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας – Επιχειρηματίες και ποδοσφαιριστές της Serie A στο πελατολόγιο

Η οικονομική αστυνομία στο Μιλάνο της Ιταλίας προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε απλώσει τη δράση της στην «καρδιά» της νυχτερινής ζωής της πόλης, χρησιμοποιώντας ως κάλυψη μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων που λειτουργούσε ως «βιτρίνα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα απευθυνόταν σε περιορισμένο και ιδιαίτερα εύπορο κοινό, προσφέροντας πακέτα «όλα σε ένα». Η εμπειρία ξεκινούσε από βραδιές σε κορυφαία και αυστηρά επιλεγμένα νυχτερινά κέντρα και κατέληγε σε παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Τα ποσά που απαιτούνταν για τη συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο ήταν εξαιρετικά υψηλά, φτάνοντας σε αρκετές χιλιάδες ευρώ ανά περίπτωση. Από αυτή τη δραστηριότητα προέκυψαν σημαντικά παράνομα έσοδα, τα οποία σύμφωνα με τις Αρχές έχουν ήδη κατασχεθεί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας στο Μιλάνο και οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι βαριές και αφορούν διευκόλυνση και εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δίκτυο στρατολόγησης και πελατεία υψηλού προφίλ

Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι η αποκαλούμενη «εταιρεία» δεν περιοριζόταν σε επαγγελματίες του χώρου των συνοδών, αλλά στρατολογούσε και νεαρές γυναίκες μέσα από δίκτυα που συνδέονταν με εκδηλώσεις και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το προφίλ των πελατών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τις Aρχές ως εξαιρετικά ευκατάστατοι. Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται επιχειρηματίες, αλλά και ένας «σημαντικός αριθμός» ποδοσφαιριστών της Serie A, τόσο από συλλόγους της Λομβαρδίας, όσο και από ομάδες που βρέθηκαν στο Μιλάνο για αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Παρότι η δικαστική διαδικασία έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής μόνο μέρος των στοιχείων σχετικά με τα εμπλεκόμενα γνωστά πρόσωπα, η συνολική εικόνα της έρευνας δείχνει κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση ρίχνει «φως» σε μια λιγότερο ορατή πλευρά της πολυτελούς νυχτερινής διασκέδασης στο Μιλάνο, όπου η λάμψη συνυπάρχει με παράνομες δραστηριότητες υψηλών οικονομικών διαστάσεων.

