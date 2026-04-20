Σοκ στη Βρετανία: Ομόφυλο ζευγάρι κακοποίησε σεξουαλικά μέχρι θανάτου βρέφος και το βιντεοσκόπησε

Τις εφιαλτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένα βρέφος μόλις 13 μηνών εξετάζει δικαστήριο της Βρετανίας, με κατηγορούμενους δύο άνδρες που σχεδίαζαν να το υιοθετήσουν.

Ο 37χρονος δάσκαλος Τζέιμι Βάρλεϊ και ο 32χρονος σύντροφός του, Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ, φέρονται να υπέβαλαν το παιδί σε ένα διαρκές μαρτύριο σεξουαλικής και σωματικής βίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Mirror.

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται ένα αποτρόπαιο εύρημα στο κινητό του Βάρλεϊ: Ένα βίντεο που τραβήχτηκε την ημέρα του θανάτου του παιδιού. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει πως, ενώ ο μικρός Πρέστον Ντέιβι ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι με μελανιασμένα χείλη και εμφανή σημάδια ότι η αναπνοή του είχε σταματήσει, ο κατηγορούμενος, αντί να το βοηθήσει, συνέχιζε την καταγραφή.

Νωρίτερα, ο 37χρονος φέρεται να είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το βρέφος, προκαλώντας του σοβαρές εσωτερικές κακώσεις.

Ο Βάρλεϊ εμφανίστηκε στο εδώλιο αρνούμενος τη δολοφονία και 25 ακόμη κατηγορίες. Δίπλα του, ο σύντροφός του, ο οποίος αρνείται επίσης την κατηγορία ότι επέτρεψε τον θάνατο του βρέφους. Η δίκη διεξάγεται παρουσία της βιολογικής μητέρας του παιδιού, που βρισκόταν στο ακροατήριο.

Οι αλλεπάλληλες νοσηλείες και τα 40 τραύματα

Ο Πρέστον, που γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2022, παραδόθηκε στο σπίτι των κατηγορουμένων στην οδό Στέινινγκ τον Απρίλιο του 2023, ως ένα «απολύτως υγιές αγόρι». Ωστόσο, στους τέσσερις μήνες που ακολούθησαν, διεκομίσθη τρεις φορές στο νοσοκομείο, πριν καταλήξει στις 27 Ιουλίου 2023.

Η νεκροψία έδειξε 40 τραύματα, ανάμεσα στα οποία κάταγμα στο χέρι και 30 μώλωπες, ενώ ως αιτία θανάτου ορίστηκε η οξεία απόφραξη των αεραγωγών – πιθανώς από πίεση με χέρι ή ύφασμα, ή από αντικείμενο στο στόμα.

«Πρόκειται αναπόφευκτα για μια υπόθεση με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Είναι μια τρομερή υπόθεση, επειδή αφορά τον θάνατο ενός πάρα πολύ μικρού παιδιού. Είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα σε όποιον ακούσει τις λεπτομέρειές της», ανέφερε ο εισαγγελέας, προτρέποντας τους 12 ενόρκους να επιδείξουν ψυχραιμία μπροστά στο υλικό που θα προβληθεί.

Η κατάρρευση του οικογενειακού προφίλ

Η εισαγγελία υποστηρίζει πως πίσω από την εικόνα του υποδειγματικού ζευγαριού κρυβόταν μια κτηνώδης πραγματικότητα.

«Όσο φρικτό κι αν είναι, αυτή η τραγωδία δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου τρομερού αλλά απρόβλεπτου ατυχήματος ή φυσικού φαινομένου. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα για τον πρόωρο θάνατό του αποκάλυψαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα», τόνισε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας:

«Υποστηρίζουμε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν πως δολοφονήθηκε από ένα από τα πρόσωπα στα οποία είχε ανατεθεί η φροντίδα και η ευημερία του, από έναν από τους υποψήφιους θετούς γονείς του. Υποστηρίζουμε ότι ο υπεύθυνος για τον θάνατο του Πρέστον Ντέιβι ήταν ο κατηγορούμενος Τζέιμι Βάρλεϊ. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο τραγικό γεγονός που του συνέβη όσο βρισκόταν στη φροντίδα αυτών των κατηγορουμένων. Στους τελευταίους μήνες της σύντομης ζωής του, λέμε ότι υπέστη συστηματική κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματικές επιθέσεις».

Σημειώνεται ότι, αν και ο ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ βρισκόταν στην εργασία του την ώρα της τελικής επίθεσης, η εισαγγελία θεωρεί πως είχε καθημερινή επαφή με το παιδί, γνώριζε την κακοποίηση και συμμετείχε σε αυτήν.

Οι Αρχές εντόπισαν στο κινητό του Βάρλεϊ πλήθος άσεμνων εικόνων που δεν θύμιζαν σε τίποτα «οικογενειακές στιγμές». Το παιδί μεταφέρθηκε σε κατάσταση ανακοπής στο νοσοκομείο Blackpool Victoria στις 18:30 εκείνης της ημέρας, όπου και ξεψύχησε μετά από λίγο.

Η δίκη για τη φρικιαστική υπόθεση θα συνεχιστεί την Τρίτη.

