ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 22:29
20.04.2026 22:02

Κροκόδειλος βρέθηκε νεκρός, δεμένος με αλυσίδες και τυλιγμένος σε υπνόσακο, σε κανάλι στη Γαλλία (Video)

Ένας νεκρός κροκόδειλος, δεμένος με αλυσίδες και βαρίδια, βρέθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, 19/4, από έναν ψαρά σε κανάλι του Ρουμπέ, στη βόρεια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές Αρχές.

Ο ψαράς, με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, ανέσυρε το πτώμα του κροκόδειλου, στον οποίο είχαν δεθεί βάρη. Το ερπετό, μήκους περίπου ενός μέτρου, παραδόθηκε στην Ένωσης Προστασίας των Ζώων (LPA).

Σε ένα σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο μιλά ο ψαράς, διακρίνεται ο νεκρός κροκόδειλος, τυλιγμένος με αλυσίδες. Σύμφωνα με τον άνδρα αυτόν, ο κροκόδειλος ήταν επιπλέον τυλιγμένος με κάτι που μοιάζει με υπνόσακο.

«Έριξα τον μαγνήτη μου, είδα ένα βαρύ αντικείμενο, παράξενο. Το άνοιξα, μέσα υπήρχε αυτό (σ.σ. ο κροκόδειλος). Είναι τρελό», σχολίασε.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία της Λιλ.

