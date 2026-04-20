Ονδούρα: Φρικτός θάνατος για 17χρονη influencer – Την απήγαγαν και την αποκεφάλισαν

Νεκρή βρέθηκε στην Ονδούρα η Katherin Mejía Argueta, μια δημιουργός περιεχομένου γνωστή στο διαδίκτυο ως «La Mazorca». Η κοπέλα ήταν μόλις 17 ετών.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης El Heraldo , το σώμα της Argueta ανακαλύφθηκε την Παρασκευή σε μια φυτεία αφρικανικών φοινίκων, λιγότερο από ένα μίλι από τον αυτοκινητόδρομο CA-13 στην Tocoa της Ονδούρας, από διερχόμενους. Επικαλούμενο την Εθνική Αστυνομία, το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι η δημιουργός περιεχομένου είχε αποκεφαλιστεί μερικώς και το πρόσωπό της ήταν ματωμένο.

«Υποτίθεται ότι το κίνητρο του θανάτου της είναι η εκδίκηση», δήλωσε ο Αστυνομικός Επίτροπος Γουίλμπερ Μέγιες στο πρακτορείο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, σύμφωνα με την El Heraldo , ένας 21χρονος άνδρας συνελήφθη σε σχέση με τον θάνατο της Argueta.

Στο TikTok , η Argueta είχε δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους, όπου ήταν γνωστή για την κοινοποίηση βίντεο όπου χόρευε με δημοφιλείς μελωδίες στην πλατφόρμα. Φαίνεται ότι κοινοποίησε την τελευταία της ανάρτηση στις 15 Απριλίου, μόλις δύο ημέρες πριν ανακαλυφθεί το σώμα της από τις αρχές.

Μιλώντας στην El Heraldo , η μητέρα της Argueta είπε ότι η κόρη της τής είχε πει ότι «έβγαινε με μια φίλη». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ένας από τους φίλους με τους οποίους ήταν η Argueta τη νύχτα που εξαφανίστηκε τής είπε ότι «τρεις ένοπλοι άνδρες» την είχαν «αρπάξει, την έσυραν και την είχαν βάλει σε ένα γκρι sedan».

«Είναι ένας πόνος που καμία μητέρα δεν περιμένει», συνέχισε η μητέρα της Αργκουέτα. «Αυτό είναι δύσκολο. Προτιμάς να πεθάνεις, βλέποντας την κόρη σου να κείτεται έτσι, ακόμα χειρότερα μια γυναίκα. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε μένα».

Στα σχόλια της τελευταίας της ανάρτησης, φίλοι και ακόλουθοι μοιράστηκαν φόρο τιμής και μηνύματα για την κοπέλα.

