Φρίκη στη Μελβούρνη: Δολοφονημένη Ελληνο-αυστραλή, αποκεφαλισμένος ο σύντροφός της

Ένα φρικιαστικό έγκλημα συγκλονίζει τη Μελβούρνη, όπου μια έγκυος γυναίκα και ο σύντροφός της βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους, με τον άντρα αποκεφαλισμένο και το κεφάλι του τοποθετημένο σε παλούκι.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 34χρονο άστεγο, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία.

Το χρονικό

Η αστυνομία έλαβε κλήσεις γύρω στις 9:20 το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου, για φωνές που ακούγονταν από κατοικία στην οδό Adrienne Crescent στο Mount Waverley, στα νοτιοανατολικά προάστια της Μελβούρνης.

Όταν έφτασαν οι αρχές λίγο πριν τις 10:00 μ.μ., εντόπισαν τα άψυχα σώματα της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου συντρόφου της Άντριου Γκαν, σε μια σκηνή που περιγράφεται ως εξαιρετικά βάναυση.

Ο κατηγορούμενος, γνωστός στους δύο νεκρούς, συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε σταθμό τρένου, 6 χλμ. από το σημείο, συνοδευόμενος από δύο μεγαλόσωμους σκύλους.

Κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες.

Η Αθηνά Γεωργοπούλου

Η Γεωργοπούλου ήταν πέντε μηνών έγκυος και ανυπομονούσε να γίνει μητέρα, σύμφωνα με την θεία της Πάτυ Ντιλβερίδης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, είχε δουλέψει σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών και φρόντιζε τη μητέρα της.

Οι έρευνες

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα κίνητρα και τη σχέση του κατηγορούμενου με τα θύματα. Γκράφιτι με φράσεις όπως “U R Gay”, “Enough is Enough”, “Betrayal”, και “Karma” βρέθηκαν στον φράκτη και στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού και οι αρχές ερευνούν αν υπάρχει σύνδεση με το έγκλημα.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα. Οι αρχές δεν αναζητούν άλλους υπόπτους και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους γείτονες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και σε όλη την Αυστραλία λόγω της αγριότητάς της.

Διαβάστε επίσης

Σήμερα το μεσημέρι η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ενόψει του ραντεβού με τον Πούτιν

Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης