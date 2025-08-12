search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

12.08.2025 20:47

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

12.08.2025 20:47
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον οποίο συζήτησε για τη συνάντηση που θα έχει την Παρασκευή ο ρώσος πρόεδρος με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Κρεμλίνο.

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους σε περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους, μεταδίδει το πρακτορείο TASS. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ευχαρίστησε ξανά τον Κιμ για τη συνδρομή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην επιχείρηση για την απελευθέρωση περιοχών της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, τις οποίες είχαν καταλάβει ουκρανικές δυνάμεις σε μια αιφνιαδιαστική διασυνοριακή επίθεση τον Αύγουστο του 2024.

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Κοινή δήλωση 24 κρατών για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – «Τα δεινά έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»

