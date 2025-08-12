search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

12.08.2025 20:39

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

12.08.2025 20:39
Πυρκαγιά ξέσπασε σε ιδιωτικό γιοτ που έπλεε ανοιχτά της Ίμπιζα, στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να βυθιστεί, ανέφερε το Λιμενικό της χώρας. Και οι επτά επιβαίνοντες του Da Vinci, μήκους 92 ποδών (28 μέτρα) με ισπανική σημαία, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Η εφημερίδα Diario de Ibiza αναφέρει ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 της Δευτέρας, όταν το πλήρωμα εντόπισε πυρκαγιά, την οποία προσπάθησε να τη σβήσει με δικά του μέσα.

Στο γιοτ επέβαιναν τέσσερα άτομα, ο καπετάνιος και δύο μέλη πληρώματος.

Ένα φέριμποτ που είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Σαβίνα στις 11:15 έκανε παράκαμψη προς το φλεγόμενο σκάφος μέχρι να φτάσει το Λιμενικό για τη διάσωση των επιβαινόντων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια και ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Όταν το Λιμενικό άρχισε να ρυμουλκεί το γιοτ, η φωτιά στο μηχανοστάσιο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τελικά, το σκάφος βυθίστηκε γύρω στις 18:20.

