search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 19:41

Συγκλονιστικές στιγμές στη Χίο – Απεγκλωβίζουν πολίτες από παραλίες (Videos)

12.08.2025 19:41
XIOS-FOTIA-NEW

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφονται στη Χίο, καθώς τη στιγμή που η φωτιά συνεχίζει να κατακαίει στις περιοχές Βολισσός και Λήμνος, οι αρχές προχωρούν σε απεγκλωβισμό πολιτών από παραλίες.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου, μετά τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πλοία του λιμενικού σώματος, 1 ναυαγοσωστικό, 1 παράκτιο περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη.

Το σχέδιο είναι να τους πάνε προς τον οικισμό Μεστά της Χίου, ενώ ήδη 11 άτομα βρίσκονται σε πλοίο του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα 40 άτομα απεγκλωβίστηκαν από ιδιωτικά σκάφη στη Χίο και μεταφέρονται στο Λίθι.

Διαβάστε επίσης:

Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η αποψινή της συναυλία στη Πάλαιρο Βόνιτσας λόγω πυρκαγιών

Έμα Στόουν στη Vogue: «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου είναι η κόρη μου»

Βάνα Μπάρμπα: Ξεσπά για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη – «Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Είναι αξιοθρήνητο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VladimirPutinKimJongUn
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

xios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

impiza-giot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

karalis-mondo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ. (Video)

alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:55
VladimirPutinKimJongUn
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

xios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

impiza-giot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

1 / 3