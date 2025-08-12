Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφονται στη Χίο, καθώς τη στιγμή που η φωτιά συνεχίζει να κατακαίει στις περιοχές Βολισσός και Λήμνος, οι αρχές προχωρούν σε απεγκλωβισμό πολιτών από παραλίες.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου, μετά τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πλοία του λιμενικού σώματος, 1 ναυαγοσωστικό, 1 παράκτιο περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη.

Το σχέδιο είναι να τους πάνε προς τον οικισμό Μεστά της Χίου, ενώ ήδη 11 άτομα βρίσκονται σε πλοίο του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα 40 άτομα απεγκλωβίστηκαν από ιδιωτικά σκάφη στη Χίο και μεταφέρονται στο Λίθι.

