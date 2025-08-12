Έμα Στόουν στη Vogue: «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου είναι η κόρη μου»

Η Έμα Στόουν (Emma Stone) δηλώνει ευγνώμων για τον ρόλο της ως μητέρα, όπως αποκάλυψε σε νέα της συνέντευξη στη Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου.

Η διάσημη ηθοποιός, η οποία είναι παντρεμένη με τον Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary) από τον Σεπτέμβριο του 2020, έχει αποκτήσει μία κόρη, τη 4χρονη Λουίζ Τζιν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο όνομα της μικρής είναι προς τιμήν της μητέρας της Στόουν.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, σίγουρα», είπε στο περιοδικό για την κόρη της.

Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, αποκάλυψε επίσης ότι η μητρότητα έχει επηρεάσει ακόμα και τις επαγγελματικές της επιλογές. Πλέον, όπως δήλωσε, σκέφτεται αν ο χρόνος που θα πρέπει να περάσει μακριά από την κόρη της για τα γυρίσματα, αξίζει τον κόπο.

«Τα έχει εξορθολογίσει όλα», συνέχισε. «Είναι κλισέ, αλλά αλλάζει τα πάντα. Και τα απλουστεύει όλα», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το αν η μητρότητα τη βοήθησε να εμβαθύνει συναισθηματικά στους ρόλους της, η σταρ απάντησε: «Πιστεύω ότι ξεκλειδώνει διαφορετικά πράγματα».

Και εξήγησε: «Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό, αλλά νιώθω όλα όσα είναι πιθανό να νιώσω, επειδή τα πάντα έχουν ξεχειλίσει μέσα μου».

Στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, η Στόουν απέσπασε το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας της και το αφιέρωσε στην κόρη της.

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τη μαμά μου, τον αδελφό μου Σπένσερ, τον μπαμπά μου, τον σύζυγό μου Ντέιβ, σας αγαπώ τόσο πολύ», είπε, αφού παρέλαβε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για το ρόλο της ως Bella Baxter στο «Poor Things» του Λάνθιμου.

«Και, το πιο σημαντικό, την κόρη μου, που θα γίνει 3 ετών σε τρεις μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ», πρόσθεσε.

Το διάσημο ζευγάρι που ζει στη Νέα Υόρκη, έχει καταφέρει να μεγαλώνει την κόρη του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με το People.

