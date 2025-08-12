search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 14:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 13:22

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του (Videos/Photos)

12.08.2025 13:22
konstantinos-argiros-new

Μετά την πρόσφατη συναυλία του στην Αλβανία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που εισέπραξε από το κοινό στη γείτονα χώρα.

«Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη. Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο, γέμισες την καρδιά μου. Σε νιώθω στην ψυχή μου. Μέχρι την επόμενη φορά» έγραψε ο τραγουδιστής.

Βίντεο από τη συναυλία του

@escinfo #fyp #viral_video #viralvideos #viralditiktok #greektiktok #greektiktok #postoftheday #tiktokgreece #greecetiktok #tiktokgreece🇬🇷 #viralphoto #viralgreece #mpes #mpesfypgamw #foureira #saranda #albania #albanian #albaniantiktok #tiktokalbania #greencoast #argyros #konstantinosargiros ♬ πρωτότυπος ήχος – eurovision fan
@alketavejsiuofficial With my fav greek singer @argiros_konstantinos In “Meet the Artist” Docu Series! Can’t wait to share his interview and Love for our country Albania! It was a spectacular night under the stars by the sea, that united hearts from Greece, Albania, and around the world in Saranda. For those who missed the magic at @mango_beach, it was truly unforgettable — and for those who can’t be at Green Coast tonight, here’s a little slice of it, captured simply on a mobile phone! Me këngëtarin tim të preferuar grek @argiros_konstantinos në serinë e ardhshme të Meet the Artist! Është shumë e bukur intervista e tij dhe dashuria për vendin tonë, Shqipërinë! Një natë spektakolare nën yje, buzë detit, që bashkoi zemrat nga Greqia, Shqipëria dhe mbarë bota në Sarandë. Për ata që humbën magjinë te @mango_beach, ishte me të vërtetë spektakolare — dhe për ata që nuk mund të jenë sonte në Green Coast, ja një copëz nga show, i kapur thjesht me telefonin tim. #fyp #viral_video #ftpシ゚ #fypシ゚viral🖤tiktok #alketavejsiu #MeetTheArtist #ClassMedia #InspireSuccess ♬ original sound – ALKETA VEJSIU

Διαβάστε επίσης:

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έκανε πρόταση γάμου στη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με μονόπετρο αξίας έως και 5 εκατ. δολαρίων! (Photos)

Στην Ελλάδα για διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους

Μαρία Αντωνά: «Υπήρχα επαγγελματικά και πριν τον Γιώργο Λιάγκα, όπως συνεχίζω να υπάρχω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
usa_national-guard_1208_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία στρατιωτικής δύναμης «Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές»

androulakis-vouli-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

nikos-orfanos-new
LIFESTYLE

Νίκος Ορφανός για τη μάχη του με τον καρκίνο – «Η γέννηση της κόρης μας μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω» (Video)

diodia-elefsina_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών-Κορίνθου – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός – Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία

diatrofi-diakopes-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: Το «λάθος» στις διακοπές που «μπλοκάρει» τον μεταβολισμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 14:45
usa_national-guard_1208_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία στρατιωτικής δύναμης «Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές»

androulakis-vouli-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

nikos-orfanos-new
LIFESTYLE

Νίκος Ορφανός για τη μάχη του με τον καρκίνο – «Η γέννηση της κόρης μας μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω» (Video)

1 / 3