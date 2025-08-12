Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του (Videos/Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά την πρόσφατη συναυλία του στην Αλβανία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που εισέπραξε από το κοινό στη γείτονα χώρα.
«Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη. Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο, γέμισες την καρδιά μου. Σε νιώθω στην ψυχή μου. Μέχρι την επόμενη φορά» έγραψε ο τραγουδιστής.
@escinfo #fyp #viral_video #viralvideos #viralditiktok #greektiktok #greektiktok #postoftheday #tiktokgreece #greecetiktok #tiktokgreece🇬🇷 #viralphoto #viralgreece #mpes #mpesfypgamw #foureira #saranda #albania #albanian #albaniantiktok #tiktokalbania #greencoast #argyros #konstantinosargiros ♬ πρωτότυπος ήχος – eurovision fan
@alketavejsiuofficial With my fav greek singer @argiros_konstantinos In “Meet the Artist” Docu Series! Can’t wait to share his interview and Love for our country Albania! It was a spectacular night under the stars by the sea, that united hearts from Greece, Albania, and around the world in Saranda. For those who missed the magic at @mango_beach, it was truly unforgettable — and for those who can’t be at Green Coast tonight, here’s a little slice of it, captured simply on a mobile phone! Me këngëtarin tim të preferuar grek @argiros_konstantinos në serinë e ardhshme të Meet the Artist! Është shumë e bukur intervista e tij dhe dashuria për vendin tonë, Shqipërinë! Një natë spektakolare nën yje, buzë detit, që bashkoi zemrat nga Greqia, Shqipëria dhe mbarë bota në Sarandë. Për ata që humbën magjinë te @mango_beach, ishte me të vërtetë spektakolare — dhe për ata që nuk mund të jenë sonte në Green Coast, ja një copëz nga show, i kapur thjesht me telefonin tim. #fyp #viral_video #ftpシ゚ #fypシ゚viral🖤tiktok #alketavejsiu #MeetTheArtist #ClassMedia #InspireSuccess ♬ original sound – ALKETA VEJSIU
Διαβάστε επίσης:
Κριστιάνο Ρονάλντο: Έκανε πρόταση γάμου στη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με μονόπετρο αξίας έως και 5 εκατ. δολαρίων! (Photos)
Στην Ελλάδα για διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους
Μαρία Αντωνά: «Υπήρχα επαγγελματικά και πριν τον Γιώργο Λιάγκα, όπως συνεχίζω να υπάρχω»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.