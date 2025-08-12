search
12.08.2025
LIFESTYLE

12.08.2025 09:49

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έκανε πρόταση γάμου στη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με μονόπετρο αξίας έως και 5 εκατ. δολαρίων! (Photos)

Πρόταση γάμου στην «εκλεκτή» της καρδιάς του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος πρόσφερε στην αγαπημένη του ένα «εξωπραγματικό» δαχτυλίδι αρραβώνων. Κι αυτό, γιατί -όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six- θα μπορούσε να αξίζει έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παρουσίασε, μάλιστα, το εντυπωσιακό της κόσμημα στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα της με τον 40χρονο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

«Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου» έγραψε στη λεζάντα, με τους followers να κατακλύζουν το προφίλ της με ευχές, αλλά και σχόλια για το εκθαμβωτικό δαχτυλίδι το οποίο διαθέτει μια οβάλ κεντρική πέτρα και δύο πλαϊνά διαμάντια.

Αν και το ζευγάρι δεν αποκάλυψε ποιος σχεδίασε το εντυπωσιακό κόσμημα, ειδικοί που μίλησαν στην Page Six εκτιμούν ότι η τιμή του κυμαίνεται από 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια (από 1,8 έως 4,6 εκατ. ευρώ).

«Οι οβάλ κοπές είναι γνωστές για τις λαμπερές τους έδρες, που μεγιστοποιούν τη λάμψη και δίνουν στην πέτρα φωτεινή, ζωντανή όψη από κάθε γωνία. Η κεντρική πέτρα πλαισιώνεται από σημαντικά πλαϊνά διαμάντια, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη και κάνοντας τη βασική πέτρα να δείχνει ακόμα μεγαλύτερη» είπε από την πλευρά της, η ειδική σε δαχτυλίδια αρραβώνων στη Lorel Diamonds, Λόρα Τέιλορ, αναλύοντας την επιλογή της πέτρας.

«Πρόκειται για ένα δαχτυλίδι που κόβει την ανάσα, από τα πιο εντυπωσιακά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, και ταιριάζει απόλυτα σε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του ποδοσφαίρου» τόνισε.

Ο Ρονάλντο και η 31χρονη Ροντρίγκεζ είναι μαζί εδώ και οκτώ χρόνια και έχουν δύο κόρες, την 7χρονη Αλάνα και την 3χρονη Μπέλα. Ο Πορτογάλος άσος έχει επίσης έναν 15χρονο γιο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, από προηγούμενη σχέση, καθώς και δίδυμα, την 8χρονη Εύα και τον 8χρονο Ματέο, που γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο ποδοσφαιριστής και το μοντέλο είχαν πυροδοτήσει φήμες γάμου όταν ο Ρονάλντο αποκάλεσε τη Ροντρίγκεζ «σύζυγό» του. Εκείνη έχει φορέσει κατά καιρούς πολλά διαμαντένια δαχτυλίδια, κανένα, ωστόσο, δεν συγκρίνεται με το νέο της απόκτημα…

Η 31χρονη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πλευρό του τότε άσου της Ρεάλ Μαδρίτης στα τέλη του 2016 και, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια σε συνεντεύξεις της, «ήταν κεραυνοβόλος έρωτας».

«Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στο Gucci, όπου εργαζόμουν ως βοηθός πωλητή. Λίγες μέρες αργότερα, είδαμε ξανά ο ένας τον άλλον σε εκδήλωση ενός άλλου brand. Τότε ήταν που μπορέσαμε να μιλήσουμε σε χαλαρή ατμόσφαιρα, έξω από το εργασιακό μου περιβάλλον. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και για τους δύο. Γιατί να μην παντρευτούμε; Όχι τώρα! Όχι, σε αυτή τη συνέντευξη. Θα το κάνουμε μια μέρα, σίγουρα. Είναι το όνειρο της μαμάς μου» είχε πει για τη γνωριμία τους σε συνέντευξή της στη Sun.

«Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Ναι, είναι αληθινή αγάπη. Ναι, ήταν [σαν μαγική συνάντηση για πρώτη φορά]. Η Τζίο είναι μέρος του εαυτού μου. Με βοηθάει τόσο πολύ» είχε πει από την πλευρά του ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε εκπομπή του Πιρς Μόργκαν, το 2019.

