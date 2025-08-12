search
12.08.2025 08:44

Τάσος Κωστής: Συγκινεί για τον θάνατο της συζύγου του – «Η απουσία της είναι τεράστια, νιώθω μισός»

12.08.2025 08:44
tasos-kostis-new

Στην απώλεια της συζύγου του και το τεράστιο κενό που άφησε στη ζωή του μίλησε ο Τάσος Κωστής, επισημαίνοντας ότι η δουλειά του παίζει ψυχοθεραπευτικό ρόλο, καθώς τον βοηθά να ξεχνιέται.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν, ο ηθοποιός εξομολογείται ότι κάποιες στιγμές ο πόνος μοιάζει ανυπόφορος και η απουσία της εκκωφαντική.

«Έρχονται στιγμές που νιώθω πολύ έντονα την απουσία της γυναίκας μου. Τα πράγματα στο σπίτι όλα την θυμίζουν. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα μου, ούτε πίσω, ούτε μπροστά μου. Ήταν υποστηρικτική και είχαμε μια πολύ ωραία σχέση. Η απουσία της είναι τεράστια και νιώθω μισός. Η δουλειά είναι ψυχοθεραπευτική, γι’ αυτό πήγα στην Κύπρο. Εκεί δεν μου θύμιζε τίποτα τη γυναίκα μου. Εδώ όπου και να πάω όλα μου τη θυμίζουν. Εκεί κάπως ξεχνιόμουν» τόνισε.

Μέσα από κάθε δυσκολία κάθε αποτυχία, ωστόσο, ο Τάσος Κωστής επισημαίνει ότι σημασία είναι το μάθημα να επιβιώνεις, να προχωράς…

«Ατσαλώνει το σίδερο έτσι. Μαθαίνεις να πολεμάς και να επιβιώνεις. Όταν όλα είναι εύκολα, δεν μαθαίνεις στην αποτυχία. Από τα λάθη μαθαίνεις. Για εμένα δεν υπάρχει αποτυχία, αλλά μάθηση» υπογραμμίζει.

