LIFESTYLE

12.08.2025 08:26

Μιχάλης Μητρούσης: «Είχα καταστρέψει την καριέρα μου, ξεκίνησα πάλι από το μηδέν»

12.08.2025 08:26
Για την καλλιτεχνική του πορεία μίλησε ο Μιχάλης Μητρούσης, αναφερόμενος στη μεγάλη συναισθηματική πληγή που του άφησε η αποχώρηση από γνωστό θεατρικό χώρο της Αθήνας.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time, ο ηθοποιός επισήμανε ότι νιώθει ικανοποιημένος από την καριέρα του καθώς πέτυχα πολλά από όσα ήθελε, όχι όμως όλα. Όταν έφυγε από το Χυτήριο, τονίζει, ένιωσε ότι ξεκινά από το μηδέν, καθώς είχε δώσει και είχε χάσει τα πάντα γι’ αυτόν τον χώρο.

«Ορισμένα τα πέτυχα, κάποια άλλα όχι. Ήμουν άτυχος γιατί, όταν χώρισα το 2005 με τη Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, άφησα πίσω μου το θέατρο Χυτήριο, όπου είχα δώσει τα πάντα. Είχα καταστρέψει την καριέρα μου γιατί έλεγα συνεχώς “όχι” σε επαγγελματικές προτάσεις, καθώς ασχολούμουν μόνο με το Χυτήριο. Μέχρι το τελευταίο καρφί μέσα εκεί είχε περάσει από τα χέρια μου. Τον είχα πονέσει πολύ αυτόν τον χώρο. Στεναχωρήθηκα πολύ που έφυγα από το Χυτήριο. Είναι σαν να έχεις μπει ντυμένος και βγαίνεις γυμνός. Έτσι ένιωσα, γυμνός. Ξανάρχισα από το μηδέν. Μετά κάποιοι, με τους οποίους αρνήθηκα να δουλέψω, δεν με ήθελαν πια, οπότε έπρεπε να ανοίξω έναν καινούργιο δρόμο για να μπορέσω να δουλέψω. Τότε πέρασα μεγάλη στεναχώρια. Πήγα και σε ψυχολόγο. Με βοήθησε επίσης ότι έχω κάνει σεμινάρια ψυχολογίας με σπουδαίους Έλληνες και ξένους ψυχολόγους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

