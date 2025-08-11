Η Έμμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάποτε της ζήτησε να βγουν ραντεβού σε μια… δύσκολη μέρα για εκείνη

Η Έμμα Τόμσον μοιράστηκε ξανά μια ιστορία για ένα τηλεφώνημα που έλαβε πριν από χρόνια από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία για να παραλάβει το βραβείο Leopard Club, η Τόμσον φέρεται να μίλησε για μια ημέρα το 1997, όταν, όπως λέει, ένας τότε ιδιώτης Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού.

Η Τόμσον είπε ότι εκείνη την εποχή γύριζε την ταινία «Primary Colors», μια ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζο Κλάιν που αφηγείται την άνοδο του Προέδρου Μπιλ Κλίντον. Το τηλέφωνο στο τρέιλερ της στα γυρίσματα χτύπησε, θυμήθηκε, και «ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ».

«Νόμιζα ότι ήταν αστείο και ρώτησα: “Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;” Ίσως χρειαζόταν οδηγίες από κάποιον», είπε η Τόμσον.

«Μετά είπε: “Θα ήθελα πολύ να έρθετε να μείνετε σε ένα από τα όμορφα μέρη μου. Ίσως θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε”», συνέχισε η Τόμσον. «Είπα: “Λοιπόν, αυτό είναι πολύ γλυκό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω”».

Η σταρ του “Love Actually” είπε ότι αργότερα συνειδητοποίησε τι μέρα ήταν.

«Συνειδητοποίησα ότι η απόφαση διαζυγίου μου είχε εκδοθεί εκείνη την ημέρα», είπε. «Ποντάρω ότι έχει κόσμο που ψάχνει για μια ωραία διαζευγμένη για να την κρεμάσει στο μπράτσο του».

Η Τόμσον είχε περάσει ένα επώδυνο διαζύγιο από τον πρώτο της σύζυγο, τον ηθοποιό Κένεθ Μπράνα.

Η ιστορία είναι μια ιστορία που η Τόμσον είχε μοιραστεί και στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο “The Graham Norton Show” το 2017, μίλησε με τον παρουσιαστή για την πρόσκληση που, όπως είπε, έλαβε από τον Τραμπ χρόνια πριν.

«Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την πορεία της ιστορίας», αστειεύτηκε η Τόμπσον.

