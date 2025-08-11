Πρόστιμο στην Κέιτι Πέρι – Γύρισε βίντεο κλιπ χωρίς άδεια σε προστατευόμενη περιοχή της Ισπανίας (Video)

Βαρύ πρόστιμο για το γύρισμα βίντεο κλιπ σε προστατευόμενη περιοχή της Ισπανίας χωρίς την απαραίτητη άδεια αναγκάστηκε να πληρώσει η Κέιτι Πέρι, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια βρέθηκε τον Ιούλιο του 2023 στο εθνικό πάρκο Ses Salines, στις Βαλεαρίδες Νήσους, για τα γυρίσματα του βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι της «Lifetimes».

Ωστόσο, το συνεργείο της πραγματοποίησε λήψεις σε αυστηρά απαγορευμένη ζώνη του πάρκου, το οποίο εκτείνεται σε περίπου 40.000 στρέμματα γης και θάλασσας σε Ίμπιζα και Φορμεντέρα, προκαλώντας την οργή περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ένα χρόνο αργότερα, η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων επέβαλε στην εταιρεία παραγωγής του βίντεο πρόστιμο 6.001 ευρώ, καθώς δεν υπήρχε σχετική άδεια από το υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Φυσικού Περιβάλλοντος για είσοδο στην προστατευόμενη περιοχή, ένα ποσό που η εταιρεία πλήρωσε άμεσα.

Το Ses Salines είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη βιοποικιλότητά του, αποτελώντας σταθμό και τόπο αναπαραγωγής για αποδημητικά πουλιά, περιλαμβάνοντας τμήμα της Μεσογείου που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, οι καλύτερα διατηρημένοι αμμόλοφοι των Βαλεαρίδων, με σπάνια οικοσυστήματα φυτών και ζώων.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023, όταν η Κέιτι Πέρι εντοπίστηκε στις οικολογικά ευαίσθητες αμμοθίνες του μικρού νησιού S’Espalmador, στα βόρεια της Φορμεντέρας, το οποίο αποτελεί μέρος του προστατευόμενου πάρκου από το 1980. Η τραγουδίστρια εθεάθη δε, να χορεύει σε διάφορα άλλα προστατευόμενα σημεία της Φορμεντέρας και της Ίμπιζα, δημοφιλή τουριστικά θέρετρα, χωρίς να έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια κινηματογράφησης.

Παρά το γεγονός ότι η παράβαση θεωρήθηκε σοβαρή, οι αρχές αποφάσισαν να μην επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις, καθώς δεν διαπιστώθηκε μόνιμη ζημιά στο τοπίο.

Ωστόσο, το περιστατικό αποτέλεσε αφορμή για νέες συζητήσεις αναφορικά με το πώς μπορούν να συνδυαστούν τα γυρίσματα διασημοτήτων με την προστασία των εύθραυστων οικοσυστημάτων της περιοχής.

Το «Lifetimes» κυκλοφόρησε στις 8 Αυγούστου 2023 και περιλαμβάνεται στο έβδομο άλμπουμ της Κέιτι Πέρι, 143, που βγήκε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Αυτή την περίοδο η τραγουδίστρια πραγματοποιεί την περιοδεία «Lifetimes Tour» με 83 συναυλίες παγκοσμίως, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια περίοδο δύσκολη για την Κέιτι Πέρι, καθώς πριν από έναν μήνα επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον αρραβωνιαστικό της, ηθοποιό Όρλαντο Μπλουμ.

Οι δυο τους είχαν σχέση από το 2016, αρραβωνιάστηκαν το 2019 και έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 4χρονη Daisy Dove.

