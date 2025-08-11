search
Νόβακ Τζόκοβιτς: Τρυφερά τετ α τετ με τη σύζυγό του στη Μύκονο (Video)

Στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς στη Μύκονο απολαμβάνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τον κορυφαίο πρωταθλητή του τένις να επιλέγει για ακόμα μια χρονιά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο φακός Mykonos Live TV τον εντόπισε μαζί με τη σύζυγό του στην παραλία Ψαρρού, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά και αγκαλιές μέσα στη θάλασσα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα…

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η «εκλεκτή» της καρδιάς του, Γιελένα, παντρεύτηκαν το 2014 στο Μαυροβούνιο. Παρά το γεγονός ότι είναι μαζί από τα μαθητικά τους χρόνια, οι δυο τους παραμένουν -όπως φαίνεται- πολύ ερωτευμένοι.

Η 39χρονη επιχειρηματίας, η οποία μιλάει 17 γλώσσες και διευθύνει εστιατόριο στο Βελιγράδι όπου τρέφονται δωρεάν άστεγοι και άποροι, είναι μονίμως παρούσα στους αγώνες του «Νόλε», αποτελώντας το σημαντικότερο στήριγμά του στα εύκολα και τα δύσκολα.

