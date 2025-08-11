search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 11:05

Κάθι Γκρίφιν: «Έκανα το τρίτο μου λίφτινγκ – Είμαι τόσο ματαιόδοξη χωρίς λόγο»

11.08.2025 11:05
Griffin-new

Το τρίτο της λίφτινγκ έκανε η Κάθι Γκρίφιν, κάτι που επιβεβαίωσε η ίδια έπειτα από τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Μιλώντας στο podcast «Talk Your Head Off», η 64χρονη ηθοποιός τόνισε ότι ακόμα κι αν μοιάζει ματαιόδοξο, η ίδια νιώθει απόλυτα ικανοποιημένη τόσο από την απόφασή της όσο και από το αποτέλεσμα. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι ήταν μια διαδικασία ιδιαιτέρως επώδυνη.

«Αυτό είναι το τρίτο μου λίφτινγκ. Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι τόσο ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό της πρόσωπο. Έρχεται να ακούσεις τα αστεία μου, αυτό θέλω κι εγώ. Ήταν οι καλύτερες φωτογραφίες πριν και μετά, που έχω δει ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν επώδυνο. Οπότε, για αυτές τις σκύ*** που λένε ότι είναι σαν να σφραγίζεις δόντι, όχι, είναι επώδυνο», σημείωσε η Κάθι Γκρίφιν, ενώ αποκάλυψε ότι εκτός από λίφτινγκ προσώπου, έκανε και επέμβαση στα βλέφαρα και το πηγούνι της.

Σχολιάζοντας, τέλος, έναν τίτλο δημοσιεύματος της DailyMail στο οποίο γίνονταν αναφορά στο «τεντωμένο» της πρόσωπο, η Κάθι Γκρίθιν τόνισε:

«Νομίζω ότι συχνά με φωτογραφίζουν απλά και μόνο επειδή είμαι ζωντανή. Κι αυτό που εννοώ είναι ότι όταν είσαι σε μια συγκεκριμένη ηλικία, σε φωτογραφίζουν οι παπαράτσι επειδή δεν έχεις μακιγιάζ. Κι όταν γυμνάζομαι, μαντέψτε, δεν έχω μακιγιάζ. Τώρα από εκεί και πέρα, το πολύ τεντωμένο, είναι πολύ αληθινό».

Διαβάστε επίσης:

Ο Maluma έκανε παρατήρηση από τη σκηνή σε μητέρα που είχε φέρει το μωρό της στη συναυλία – «Νομίζεις είναι καλή ιδέα αυτό;» (Video)

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

nestoras_antoniou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

persides new
ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η θεαματική βροχή μετεωριτών (Video)

theatro-andromachi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Αποθεώθηκε στην Επίδαυρο η «Ανδρομάχη» της Μαρίας Πρωτόπαππα – 15.000 θεατές χειροκροτούσαν ασταμάτητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:19
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

nestoras_antoniou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

1 / 3