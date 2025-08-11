Κάθι Γκρίφιν: «Έκανα το τρίτο μου λίφτινγκ – Είμαι τόσο ματαιόδοξη χωρίς λόγο»

Το τρίτο της λίφτινγκ έκανε η Κάθι Γκρίφιν, κάτι που επιβεβαίωσε η ίδια έπειτα από τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Μιλώντας στο podcast «Talk Your Head Off», η 64χρονη ηθοποιός τόνισε ότι ακόμα κι αν μοιάζει ματαιόδοξο, η ίδια νιώθει απόλυτα ικανοποιημένη τόσο από την απόφασή της όσο και από το αποτέλεσμα. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι ήταν μια διαδικασία ιδιαιτέρως επώδυνη.

«Αυτό είναι το τρίτο μου λίφτινγκ. Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι τόσο ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό της πρόσωπο. Έρχεται να ακούσεις τα αστεία μου, αυτό θέλω κι εγώ. Ήταν οι καλύτερες φωτογραφίες πριν και μετά, που έχω δει ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν επώδυνο. Οπότε, για αυτές τις σκύ*** που λένε ότι είναι σαν να σφραγίζεις δόντι, όχι, είναι επώδυνο», σημείωσε η Κάθι Γκρίφιν, ενώ αποκάλυψε ότι εκτός από λίφτινγκ προσώπου, έκανε και επέμβαση στα βλέφαρα και το πηγούνι της.

Kathy Griffin confirms third facelift after raising eyebrows with ‘very taut’ appearances https://t.co/MPHasvTOiB pic.twitter.com/0V3p6zh7dx — Page Six (@PageSix) August 11, 2025

Σχολιάζοντας, τέλος, έναν τίτλο δημοσιεύματος της DailyMail στο οποίο γίνονταν αναφορά στο «τεντωμένο» της πρόσωπο, η Κάθι Γκρίθιν τόνισε:

«Νομίζω ότι συχνά με φωτογραφίζουν απλά και μόνο επειδή είμαι ζωντανή. Κι αυτό που εννοώ είναι ότι όταν είσαι σε μια συγκεκριμένη ηλικία, σε φωτογραφίζουν οι παπαράτσι επειδή δεν έχεις μακιγιάζ. Κι όταν γυμνάζομαι, μαντέψτε, δεν έχω μακιγιάζ. Τώρα από εκεί και πέρα, το πολύ τεντωμένο, είναι πολύ αληθινό».

