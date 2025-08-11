search
LIFESTYLE

11.08.2025 13:53

Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά» (Video)

11.08.2025 13:53
Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μητέρα μίλησε η Μαρίνα Λαμπροπούλου, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήθελε να αποκτήσει κι άλλο παιδί.

Η ίδια δεν νιώθει ότι υπήρξε καλή μαμά, επισημαίνει, ενώ υπογραμμίζει ότι η αντίδραση του γιου της δεν θα ήταν η ιδανικότερη στο ενδεχόμενο να αποκτήσει αδερφάκι.

«Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά. Τα παιδιά μας μάς κάνουν καλύτερους… Λιποθυμώ στην ιδέα ενός δεύτερου γάμου ή παιδιού. Ο γιος μου δεν θα το ανεχόταν με τίποτα αυτό και σέβομαι πάρα πολύ την επιθυμία του παιδιού μου» πρόσθεσε.

Μιλώντας, κατόπιν, για την προσωπική της ζωή, η Μαρίνα Λαμπροπούλου επισημαίνει ότι ένας άνδρας θα έπαινε στη ζωή της εφόσον ήταν σε θέση να αντιληφθεί και να αποδεχτεί ότι προτεραιότητα για εκείνη είναι ο γιος της.

«Για να είναι ένας άντρας δίπλα μου θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει παιδί. Να είναι ο άνθρωπος που θα μου πει “πρέπει να μείνεις με το παιδί σου σήμερα, όχι μαζί μου γιατί σε έχω εγώ ανάγκη. Το παιδί σου σε έχει ανάγκη”» είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Όσο για τη συμμετοχή της στο DWTS, η ίδια δήλωσε πως δεν πέρασε καθόλου καλά, ενώ έκανε λόγο και για «κομπλεξικούς»…

«Στο DWTS δεν πέρασα καθόλου καλά. Δεν μου αρέσει να υπάρχουν τα αγκαθάκια γύρω μου, οι κομπλεξικοί. Κόψανε και ράψανε τις δηλώσεις μου όπως ήθελαν, και δεν ακούστηκαν αυτά που είπα όπως ακριβώς τα είπα» είπε χαρακτηριστικά.

