search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 11:27

Μυρτώ Αλικάκη: Συγκλονισμένη από τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

11.08.2025 11:27
mavro–rodo–new

Συγκλονισμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος από τον απροσδόκητο θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή η οποία έχασε τη ζωής της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, στην προσπάθειά της να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.

Η ηθοποιός παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, καθώς βρισκόταν στα ανοιχτά. Ανήσυχη, η φίλη της ειδοποίησε τις Αρχές, όταν είδε ότι η ηθοποιός αργούσε να επιστρέψει.

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Μυρτώ Αλικάκη θέλησε να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τη συνάδελφό της με την οποία είχε συνεργαστεί στη σειρά «Μαύρο Ρόδο».

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα γυρίσματα, όπου είναι και οι δύο ντυμένες στα μαύρα.

«Σοφία μου αγαπημένη…» έγραψε η Μυρτώ Αλικάκη για την τηλεοπτική «μοναχή Αυξεντία».

Διαβάστε επίσης:

Ο Maluma έκανε παρατήρηση από τη σκηνή σε μητέρα που είχε φέρει το μωρό της στη συναυλία – «Νομίζεις είναι καλή ιδέα αυτό;» (Video)

Νεκρή στα 24 της η πορνοστάρ Lina Bina

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

nestoras_antoniou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

persides new
ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η θεαματική βροχή μετεωριτών (Video)

theatro-andromachi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Αποθεώθηκε στην Επίδαυρο η «Ανδρομάχη» της Μαρίας Πρωτόπαππα – 15.000 θεατές χειροκροτούσαν ασταμάτητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:17
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

nestoras_antoniou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

1 / 3