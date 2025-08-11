Μυρτώ Αλικάκη: Συγκλονισμένη από τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συγκλονισμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος από τον απροσδόκητο θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή η οποία έχασε τη ζωής της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, στην προσπάθειά της να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.
Η ηθοποιός παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, καθώς βρισκόταν στα ανοιχτά. Ανήσυχη, η φίλη της ειδοποίησε τις Αρχές, όταν είδε ότι η ηθοποιός αργούσε να επιστρέψει.
Με μια ανάρτησή της στα social media, η Μυρτώ Αλικάκη θέλησε να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τη συνάδελφό της με την οποία είχε συνεργαστεί στη σειρά «Μαύρο Ρόδο».
Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα γυρίσματα, όπου είναι και οι δύο ντυμένες στα μαύρα.
«Σοφία μου αγαπημένη…» έγραψε η Μυρτώ Αλικάκη για την τηλεοπτική «μοναχή Αυξεντία».
Διαβάστε επίσης:
Ο Maluma έκανε παρατήρηση από τη σκηνή σε μητέρα που είχε φέρει το μωρό της στη συναυλία – «Νομίζεις είναι καλή ιδέα αυτό;» (Video)
Νεκρή στα 24 της η πορνοστάρ Lina Bina
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.