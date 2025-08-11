Μυρτώ Αλικάκη: Συγκλονισμένη από τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

Συγκλονισμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος από τον απροσδόκητο θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή η οποία έχασε τη ζωής της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, στην προσπάθειά της να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.

Η ηθοποιός παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, καθώς βρισκόταν στα ανοιχτά. Ανήσυχη, η φίλη της ειδοποίησε τις Αρχές, όταν είδε ότι η ηθοποιός αργούσε να επιστρέψει.

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Μυρτώ Αλικάκη θέλησε να τιμήσει με τον δικό της τρόπο τη συνάδελφό της με την οποία είχε συνεργαστεί στη σειρά «Μαύρο Ρόδο».

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα γυρίσματα, όπου είναι και οι δύο ντυμένες στα μαύρα.

«Σοφία μου αγαπημένη…» έγραψε η Μυρτώ Αλικάκη για την τηλεοπτική «μοναχή Αυξεντία».

