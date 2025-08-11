Νεκρή στα 24 της η πορνοστάρ Lina Bina

Σοκ στον χώρο της βιομηχανίας ερωτικών ταινιών και των social media έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της πορνοστάρ, Λίνα Μπίνα (Lina Bina), γνωστής και ως «Miss John Dough», η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Φλόριντα, σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Polk, ο θάνατός της διαπιστώθηκε την Τρίτη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία.

Όπως μεταδίδει η New York Post, η νεαρή influencer διατηρούσε έντονη παρουσία στο διαδίκτυο, με περισσότερους από 200.000 ακολούθους στους λογαριασμούς της στο Instagram και στο TikTok, ενώ ήταν ιδιαίτερα γνωστή και μέσα από την πλατφόρμα OnlyFans.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Λίνα Μπίνα είχε προχωρήσει σε μια ανησυχητική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, γράφοντας:

«Συγγνώμη που ήμουν τόσο εξαφανισμένη, περνάω πολλά σκ…ά αυτή τη στιγμή».

sorry i've been so ghost i'm going through a lot of shit rn 😔 August 1, 2025

Τα τραγικά νέα επιβεβαιώθηκαν από συγγενείς της, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους μέσα από τα social media.

Ο ξάδελφός της, Μιγκέλ Σαντιάγο, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, δήλωσε:

«Είναι τόσο τραγικό, τόσο απίστευτο… κρατήστε την οικογένειά σας κοντά, γιατί δεν ξέρετε πότε θα είναι η τελευταία φορά που θα τους μιλήσετε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφυγε. Είναι τρελό».

Το πένθος είναι βαρύ και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, με μια άλλη συγγενή της να αναφέρει:

«Η Λίνα είναι και εμένα ξαδέρφη από την πλευρά του πατέρα μου. Όλη η οικογένεια είναι συντετριμμένη αυτή τη στιγμή. Προσεύχομαι να αντέξουν οι γονείς της».

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα θλίψης στα social media. «Ράγισε η καρδιά μου πραγματικά με την απώλειά της. Ήταν τόσο νέα, τόσο όμορφη… Ήταν τέλεια όπως ήταν. Μακάρι να το ήξερε», σχολίασε χαρακτηριστικά χρήστης στο TikTok.

