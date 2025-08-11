Κόλιν Φάρελ: Τιμητική διάκριση στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) θα τιμηθεί με το βραβείο Golden Icon, στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου. Η απονομή του βραβείου έρχεται ως αναγνώριση όχι μόνο της εξαιρετικής του πορείας στον χώρο του κινηματογράφου, αλλά και της ερμηνείας του στο επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ του Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger), «Ballad Of A Small Player».

Ο Φάρελ θα παραλάβει το βραβείο στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια ειδική εκδήλωση που θα δώσει το «παρών» και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης της ταινίας.

«Είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφθώ την όμορφη πόλη της Ζυρίχης και είμαι κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος που θα περπατήσω στους δρόμους της, θα πιω τον καφέ της και θα βρεθώ ανάμεσα στους κατοίκους της. Είναι τόσο γενναιόδωρο όσο και τιμητικό να αναγνωρίζονται τα χρόνια που κάνω σινεμά από ένα τόσο ιστορικό φεστιβάλ, το οποίο υποστηρίζει ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος την επόμενη ημέρα της βράβευσης θα δώσει ένα masterclass, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να μάθει περισσότερα για την πλούσια καριέρα του και την υποκριτική του τέχνη.

Προηγούμενοι αποδέκτες του βραβείου ήταν μεταξύ άλλων οι Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet), Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain), Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman), Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) και Χιου Γκραντ (Hugh Grant).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιρλανδός ηθοποιός έχει χαρίσει λαμπρές ερμηνείες σε ταινίες όπως στα «Miami Vice», «Minority Report», «The Batman», «The Lobster» και «The Banshees of Inisherin».

«Ο Κόλιν Φάρελ είναι ένας από τους πιο παθιασμένους και χαρισματικούς ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κρίστιαν Γιούνγκεν, διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

«Είναι εξίσου πετυχημένος τόσο σε ρόλο κακού όσο και σε έναν ρομαντικό ρόλο καθώς και σε σύνθετους χαρακτήρες όπως στη ακαταμάχητη ταινία του Έντουαρντ Μπέργκερ «Ballad of a Small Player», που μας μαγεύει ως ένας απατεώνας τζογαδόρος και μας κάνει να συμπάσχουμε με τον χαρακτήρα του», πρόσθεσε.

Το «Ballad of a Small Player», είναι η τρίτη συνεχόμενη ταινία του Μπέργκερ που παρουσιάζεται στη Ζυρίχη μετά τις ταινίες «All Quiet on the Western Front» και «Conclave», σύμφωνα με το Deadline.

