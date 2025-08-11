Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

«Κανείς δεν φεύγει με τη βίλα του και το πορτοφόλι του. Γυμνός έρχεται, γυμνός φεύγει από τη ζωή» είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης στην νέα του συνέντευξη. Όσα είπε για την κοινωνία, την πολιτική και το όραμά του για την τέχνη με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία.

Ένα πολύ σαφές κοινωνικό σχόλιο επέλεξε να κάνει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μέσα από τη νέα του συνέντευξη. Μιλώντας στο ένθετο Enjoy και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου, με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε έξω από τα δόντια για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο κόσμος και οι ηγέτες του.

Σήμερα υπάρχουν ηγέτες με όραμα, με ευαισθησίες για το μέλλον;

Τα πάντα όλα είναι οικονομία. Δεν υπάρχουν πολιτικοί, δικαστές, επιστήμονες, υπάρχει μόνο η οικονομία. Μιλάμε για οικονομική πολιτική και όχι για κοινωνική πολιτική, ανθρωποκεντρική πολιτική. Μιλάμε για κέντρα εξουσίας οικονομικά και για μεγάλα οικονομικά και διαπλεκόμενα συμφέροντα. Τα πάντα είναι εμπορικές συμφωνίες. Και να σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι εφήμερα. Κανείς δεν φεύγει με τη βίλα του και το πορτοφόλι του. Γυμνός έρχεται, γυμνός φεύγει από τη ζωή.

Τι χρειάζεται ο κόσμος;

Φτάνουν τα χρηματιστήρια και τα όπλα. Δεν θέλουμε άλλα. Σχολεία θέλουμε, παιδεία και κυρίως ανθρωποκεντρική παιδεία. Αν συνεχίζουμε να πιέζουμε την κοινωνία, να χαμηλώνουμε τους μισθούς, να επικρατεί ακρίβεια, γυμνάζουμε τα άκρα. Ο Χίτλερ αναδύθηκε στη Γερμανία όταν οι Γερμανοί υπέφεραν από τη φτώχεια. Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό. Ο κόσμος πρέπει να δώσει χώρο στην ύπαρξη και στη φιλοσοφία. Αυτή είναι η επιστήμη του μέλλοντος.

Να μιλήσουμε για τον υπαρξισμό. Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Γιατί ήρθαμε στη γη; Ποιος είμαι; Που πάω; Ποιο είναι το νόημα της ζωής; Οι νέοι φιλόσοφοι του σήμερα πρέπει να εκπαιδεύσουν ξανά τις κοινωνίες και τον άνθρωπο. Ποια είναι τα όνειρα των ανθρώπων; Ποια η ευτυχία; Πως γαληνεύει η ψυχή; Ποιες είναι οι αξίες; Δεν είναι η ζωή, το νόημα της, μόνο η τσέπη μας. Είναι και το μέσα μας. Η έκφραση του μέσα μας προς τα έξω.

Πρέπει να επενδύσουμε στον πολιτισμό, στις τέχνες, στην ιστορία. Η τεχνολογία μας τα προσφέρει όλα γρήγορα, αλλά μη χαθούν τα όρια. Το νέο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, πέρα από τις πανδημίες, είναι και τα ρομπότ. Οι μηχανές δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο ούτε στην εργασία ούτε στη συναναστροφή. Τον σύγχρονο άνθρωπο τον νοιάζουν η ταχύτητα και η υπερπληροφόρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός κάνει περιοδεία με δύο παραστάσεις, τον «Δον Κιχώτη» και τον «Θάνατο του Εμποράκου».

Διαβάστε επίσης:

Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Η Έμμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάποτε της ζήτησε να βγουν ραντεβού σε μια… δύσκολη μέρα για εκείνη

Η viral αντίδραση του Λίαμ Νίσον στην ερώτηση αν γνωρίζει τα Labubu (Video)