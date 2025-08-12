search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 11:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 09:35

Στην Ελλάδα για διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους

12.08.2025 09:35
felippe new

Νέες βασιλικές αφίξεις είχαμε στην Ελλάδα τα προηγούμενα 24ωρα. Στη χώρα μας βρίσκονται ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πού μένει η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, το περιοδικό HELLO της Ισπανίας εκτιμά ότι πιθανότατα η διαμονή τους γίνεται στη βίλα στο Κρανίδι που διαθέτουν ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας.

Την είδηση για το ταξίδι του βασιλιά Φελίπε και της οικογενειάς του στην Ελλάδα μετέδωσε πρώτη η ιστοσελίδα mujerhoy.com επικαλούμενη τα δημόσια στοιχεία από τις πτήσεις της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, επιβεβαιώθηκε ότι ένα ιδιωτικό σκάφος που ζητήθηκε από το ισπανικό παλάτι προσγειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της 7ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του βασιλιά Φελίπε είναι η βασίλισσα Σοφία, αδελφή του τελευταίου βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνου, ο οποιος απεβίωσε πριν απο τρία χρόνια

Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα «πιθανότατα οι ισπανοι βασιλείς κατευθύνθηκαν σε κάποια έπαυλη με τείχη για να προφυλαχθούν από τους φωτογραφικούς φακούς των παπαράτσι».

Κατά το επίμαχο δημοσίευμα, οι φετινές διακοπές μπορεί να είναι πιο σύντομες για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας κυρίως λόγω της κατάστασης της υγείας της αδελφής της βασίλισσας Σοφίας, Πριγκίπισσας Ειρήνης.

Διαβάστε επίσης

Τάσος Κωστής: Συγκινεί για τον θάνατο της συζύγου του – «Η απουσία της είναι τεράστια, νιώθω μισός»

Μιχάλης Μητρούσης: «Είχα καταστρέψει την καριέρα μου, ξεκίνησα πάλι από το μηδέν»

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plessas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«100 χρόνια Μίμης Πλέσσας» στο Λιδωρίκι

martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή αρκούδα αναστατώνει χωριά στα ορεινά των Τρικάλων

bruce-Springsteen-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

turkey fire canakkale
ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία - Ο καπνός έφτασε σε Εύβοια και Σποράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 11:22
plessas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«100 χρόνια Μίμης Πλέσσας» στο Λιδωρίκι

martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή αρκούδα αναστατώνει χωριά στα ορεινά των Τρικάλων

bruce-Springsteen-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Deliver Me From Nowhere»: Η βιογραφική ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης

1 / 3