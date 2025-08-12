Στην Ελλάδα για διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους

Νέες βασιλικές αφίξεις είχαμε στην Ελλάδα τα προηγούμενα 24ωρα. Στη χώρα μας βρίσκονται ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πού μένει η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, το περιοδικό HELLO της Ισπανίας εκτιμά ότι πιθανότατα η διαμονή τους γίνεται στη βίλα στο Κρανίδι που διαθέτουν ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας.

Την είδηση για το ταξίδι του βασιλιά Φελίπε και της οικογενειάς του στην Ελλάδα μετέδωσε πρώτη η ιστοσελίδα mujerhoy.com επικαλούμενη τα δημόσια στοιχεία από τις πτήσεις της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας.

Los reyes Felipe y Letizia disfrutan de sus vacaciones en Grecia junto a sus hijas, con el corazón en Mallorcahttps://t.co/e3aJ9BzBgU — Revista ¡HOLA! (@hola) August 10, 2025

Με βάση τα στοιχεία αυτά, επιβεβαιώθηκε ότι ένα ιδιωτικό σκάφος που ζητήθηκε από το ισπανικό παλάτι προσγειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της 7ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του βασιλιά Φελίπε είναι η βασίλισσα Σοφία, αδελφή του τελευταίου βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνου, ο οποιος απεβίωσε πριν απο τρία χρόνια

Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα «πιθανότατα οι ισπανοι βασιλείς κατευθύνθηκαν σε κάποια έπαυλη με τείχη για να προφυλαχθούν από τους φωτογραφικούς φακούς των παπαράτσι».

Κατά το επίμαχο δημοσίευμα, οι φετινές διακοπές μπορεί να είναι πιο σύντομες για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας κυρίως λόγω της κατάστασης της υγείας της αδελφής της βασίλισσας Σοφίας, Πριγκίπισσας Ειρήνης.

