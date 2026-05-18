ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:21
Νίκος Παππάς: Να επιστρέψει ο Πολάκης, ο Φάμελλος να συνεδριάσει τα όργανα και ο Τσίπρας να απαντήσει για τη συνεργασία – «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυτοδιαλυθεί»

Μήνυμα προς όλες τις πλευρές στο εσωτερικό του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς και ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Νίκος Παππάς, στον απόηχο της ανακοίνωσης του πρώην πρωθυπουργού ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να συνεδριάσουν άμεσα τα κομματικά όργανα, κάλεσε ουσιαστικά σε επιστροφή του Παύλου Πολάκη στο οργανωμένο κομματικό πλαίσιο, ενώ απαίτησε σαφείς απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για το εάν επιθυμεί συνεργασία με τον «συντεταγμένο ΣΥΡΙΖΑ» ή εάν προκρίνει διαφορετική πορεία.

«Για να υπάρξει γάμος πρέπει να το θέλουν και οι δύο», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον τις κινήσεις Τσίπρα, την ώρα που – όπως υποστήριξε – κυκλοφορούν σενάρια περί «αυτοδιάλυσης» του κόμματος.

Ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. «Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό είναι να το ξεχάσουν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί «ιστορικό ρεύμα» με πολιτική και ιδεολογική διαδρομή που δεν μπορεί να ακυρωθεί. Χαρακτήρισε δε ανιστόρητη την άποψη του Γιώργου Βασιλειαδη για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για στελέχη που, όπως είπε, συζητούν «μεμονωμένες μετακινήσεις» προς το νέο εγχείρημα Τσίπρα, κάνοντας λόγο για εικόνες «πλειστηριασμού εδρών» που «πληγώνουν την πολιτική».

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στην περίπτωση του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη, λέγοντας ότι τέτοιες πρακτικές «δεν τιμούν ούτε τον υπερθεματιστή ούτε αυτόν που εκπλειστηριάζει».

Μάλιστα σημείωσε ότι πρέπει να επιληφθεί η επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιες περιπτώσεις βουλευτών η στελεχών, αναφερόμενος ειδικά στον Δημήτρη Χατζησωκράτη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε, επίσης, πίεση προς την ηγεσία του κόμματος, τονίζοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος οφείλει να συγκαλέσει τα όργανα και να ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του κόμματος, σημειώνοντας πως «δεν είναι λογικό ένα κόμμα να μην συνεδριάζει επί δύο μήνες».

Την ίδια ώρα, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους στο εσωκομματικό πεδίο, λέγοντας ότι «υπήρξαν υπερβολές», ενώ ξεκαθάρισε πως οι όποιες πρωτοβουλίες για συνεργασίες δεν μπορεί να είναι προσωπικές ή παρασκηνιακές, αλλά «συντεταγμένες» και συλλογικές.

Το πολιτικό βάρος των δηλώσεων Παππά αποκτά ιδιαίτερη σημασία λίγες ημέρες πριν από τις 26 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανοίξει επισήμως τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, σε μια συγκυρία όπου οι πιέσεις, οι μετακινήσεις στελεχών και οι συζητήσεις περί αναδιάταξης του χώρου της Αριστεράς εντείνονται καθημερινά.

