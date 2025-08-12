search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 10:44
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 09:17

Μαρία Αντωνά: «Υπήρχα επαγγελματικά και πριν τον Γιώργο Λιάγκα, όπως συνεχίζω να υπάρχω»

12.08.2025 09:17
maria-antona-new

Για την επαγγελματική της πορεία μέχρι σήμερα αλλά και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε η Μαρία Αντωνά, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φλας και τα φώτα της δημοσιότητας.

Ερωτηθείσα αν θα συνεργαζόταν με τον Γιώργο Λιάγκα, η ίδια δεν το απέκλεισε ως ενδεχόμενο, τόνισε ωστόσο, ότι δεν είναι κάτι που την απασχολεί ιδιαίτερα καθώς υπήρχε τηλεοπτικά και επαγγελματικά και πριν τη σχέση τους.

«Δεν θα με ενοχλούσε να συνεργαστώ με τον Γιώργο Λιάγκα. Αφού όμως μπορώ να υπάρξω τηλεοπτικά και χωρίς να είμαι με τον Γιώργο, γιατί να το κάνω; Δεν ξέρω πώς θα ένιωθα γιατί δεν έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί του» είπε αρχικά, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! και πρόσθεσε:

«Κρατάμε για εμάς τη σχέση μας. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να συμβαίνει. Οφείλεις να κρατάς κάτι και για σένα. Η σχέση είναι σαν φυλαχτό, το κρατάς πάνω σου και το προσέχεις. Δεν θα το κρύψεις, αλλά δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζεις. Υπήρχα επαγγελματικά και πριν από τον Γιώργο, όπως και συνεχίζω να υπάρχω. Η σχέση μας δεν επηρεάζει αυτή τη συνθήκη ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Απλά λόγω μιας έντονης προβολής, πρέπει πλέον να σκέφτομαι διπλά και τριπλά αυτό που θα πω γιατί μετά θα συζητηθεί. Θέλω να είμαι προσεκτική, είναι και θέμα σεβασμού απέναντι στους συνεργάτες μου. Έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσει να φέρνω κανέναν σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να εκθέσω τον εαυτό μου ούτε και να στενοχωρήσω κάποιον»

Διαβάστε επίσης:

Τάσος Κωστής: Συγκινεί για τον θάνατο της συζύγου του – «Η απουσία της είναι τεράστια, νιώθω μισός»

Μιχάλης Μητρούσης: «Είχα καταστρέψει την καριέρα μου, ξεκίνησα πάλι από το μηδέν»

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη με φλόγες και ανέμους σε πολλαπλά μέτωπα – Νέα εστία στην Άρτα, δύσκολη η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, κάηκε σπίτι στη Βόνιτσα, καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά

madonna1-new
LIFESTYLE

Μαντόνα: «Θεέ μου πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως Σου στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά»

panigiri-gogo-tsampa
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Χαμός και ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα με τη Γωγώ Τσαμπά (Video)

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

turkey fire canakkale
ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία - Ο καπνός έφτασε σε Εύβοια και Σποράδες (Video)

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 10:42
xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη με φλόγες και ανέμους σε πολλαπλά μέτωπα – Νέα εστία στην Άρτα, δύσκολη η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, κάηκε σπίτι στη Βόνιτσα, καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά

madonna1-new
LIFESTYLE

Μαντόνα: «Θεέ μου πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως Σου στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά»

1 / 3