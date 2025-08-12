Μαρία Αντωνά: «Υπήρχα επαγγελματικά και πριν τον Γιώργο Λιάγκα, όπως συνεχίζω να υπάρχω»

Για την επαγγελματική της πορεία μέχρι σήμερα αλλά και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα μίλησε η Μαρία Αντωνά, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φλας και τα φώτα της δημοσιότητας.

Ερωτηθείσα αν θα συνεργαζόταν με τον Γιώργο Λιάγκα, η ίδια δεν το απέκλεισε ως ενδεχόμενο, τόνισε ωστόσο, ότι δεν είναι κάτι που την απασχολεί ιδιαίτερα καθώς υπήρχε τηλεοπτικά και επαγγελματικά και πριν τη σχέση τους.

«Δεν θα με ενοχλούσε να συνεργαστώ με τον Γιώργο Λιάγκα. Αφού όμως μπορώ να υπάρξω τηλεοπτικά και χωρίς να είμαι με τον Γιώργο, γιατί να το κάνω; Δεν ξέρω πώς θα ένιωθα γιατί δεν έχω συνεργαστεί ποτέ μαζί του» είπε αρχικά, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! και πρόσθεσε:

«Κρατάμε για εμάς τη σχέση μας. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να συμβαίνει. Οφείλεις να κρατάς κάτι και για σένα. Η σχέση είναι σαν φυλαχτό, το κρατάς πάνω σου και το προσέχεις. Δεν θα το κρύψεις, αλλά δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζεις. Υπήρχα επαγγελματικά και πριν από τον Γιώργο, όπως και συνεχίζω να υπάρχω. Η σχέση μας δεν επηρεάζει αυτή τη συνθήκη ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Απλά λόγω μιας έντονης προβολής, πρέπει πλέον να σκέφτομαι διπλά και τριπλά αυτό που θα πω γιατί μετά θα συζητηθεί. Θέλω να είμαι προσεκτική, είναι και θέμα σεβασμού απέναντι στους συνεργάτες μου. Έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσει να φέρνω κανέναν σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να εκθέσω τον εαυτό μου ούτε και να στενοχωρήσω κάποιον»

