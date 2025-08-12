Μαντόνα: «Θεέ μου πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως Σου στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά»

Μια προσευχή της προς τον Θεό δημοσιεύει στα social media η Μαντόνα ζητώντας να σωθούν τα παιδιά της Γάζας, την ώρα που ο Νετανιάχου προωθεί το σχέδιό του για κατάληψη της πόλης.

Αφορμή στάθηκε η μέρα γενεθλίων του γιου της. Τι καλύτερο δώρο θα μπορούσε να κάνει στο παιδί της -αναρωτιέται- από το να παρακαλέσει να σωθούν αθώα παιδιά; Μέσα από την ανάρτησή της, η «βασίλισσα της ποπ» τονίζει ότι κάθε μάνα λυγίζει, βλέποντας αθώες ψυχές να πεθαίνουν, ζητώντας, επιτέλους, ένα τέλος στη δυστυχία.

«Σε παρακαλώ, πήγαινε στη Γάζα και φέρε το φως στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά. Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανα τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους. Είσαι ο μόνος από εμάς που δεν μπορεί να σου απαγορευτεί η είσοδος. Πρέπει να ανοίξουν πλήρως οι ανθρωπιστικές πύλες για να σωθούν αυτά τα αθώα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σε παρακαλώ πήγαινε. Η πολιτική δεν μπορεί να φέρει αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί. Γι’ αυτό απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο του Θεού. Σήμερα είναι τα γενέθλια του γιου μου, Ρόκο. Νιώθω ότι το καλύτερο δώρο που μπορώ να του προσφέρω ως μητέρα είναι να ζητήσω από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν να σωθούν τα αθώα παιδιά που έχουν παγιδευτεί στα πυρά στη Γάζα. Δεν ρίχνω ευθύνες, δεν κατηγορώ και δεν παίρνω πλευρές. Όλοι υποφέρουν. Συμπεριλαμβανομένων των μητέρων των ομήρων. Προσεύχομαι να αφεθούν ελεύθεροι και αυτοί. Απλώς προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να μην πεθάνουν αυτά τα παιδιά από την πείνα. Αν θέλετε να βοηθήσετε, σας καλώ να συμμετάσχετε μαζί μου προσφέροντας δωρεές σε τέσσερις οργανισμούς» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έκανε πρόταση γάμου στη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με μονόπετρο αξίας έως και 5 εκατ. δολαρίων! (Photos)

Στην Ελλάδα για διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους

Μαρία Αντωνά: «Υπήρχα επαγγελματικά και πριν τον Γιώργο Λιάγκα, όπως συνεχίζω να υπάρχω»