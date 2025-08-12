search
LIFESTYLE

12.08.2025 15:00

Βάνα Μπάρμπα: Ξεσπά για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη – «Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Είναι αξιοθρήνητο» (Video)

12.08.2025 15:00
vana-mparmpa-new

Την αγανάκτησή της για την αδιαφορία που πολλοί δείχνουν απέναντι στα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Παλαιστίνη εξέφρασε η Βάνα Μπάρμπα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, η ηθοποιός ξέσπασε μέσω ενός βίντεο στα social media, κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για «έλλειψη ανθρωπιάς», αλλά και για «λαμπερές ζωές» γεμάτες ψέμα και υποκρισία.

Αφορμή στάθηκε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (11/8) στο Σύνταγμα, αφιερωμένη στα παιδιά της Παλαιστίνης.

«Είμαι ακόμα Αθήνα, χθες έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση στο Σύνταγμα με πάρα πολύ κόσμο, για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Αλλά τώρα εσάς, ποιον αφορά αυτό ε; Τώρα καλοκαίρι, τις διακοπές σας, τις σκαφάρες σας, στα ελικόπτερα, σαμπάνιες. Τώρα τι να πω; Να πω ότι έχω βαρεθεί να τα βλέπω όλα αυτά; Πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε; Εννοείται ότι δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, μεγαλύτερα νούμερα από εμάς δεν μπορεί να υπάρχουν. Πόσο νούμερα μπορεί να είμαστε για να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από το φαίνεσθαι; Πόσα likes θα έχουμε, πόσους αξιαγάπητους ακολούθους θα έχουμε; Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Αλήθεια, είναι νομίζω αξιοθρήνητο, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ξέρω θα με κακολογήσετε, θα πείτε “τι έχει πάθει αυτή;”, σας πληροφορώ ότι δεν έχω πάθει τίποτα, απλά έχω κουραστεί να βλέπω αυτήν τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον. Τι κρίμα ρε φίλε. Τι να πω; Γεια» την ακούμε να λέει στο βίντεο.

1 / 3