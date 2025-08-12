Νίκος Ορφανός για τη μάχη του με τον καρκίνο – «Η γέννηση της κόρης μας μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω» (Video)

Για την μάχη του με τον καρκίνο μίλησε ο Νίκος Ορφανός επισημαίνοντας ότι η γέννηση της κόρης του ήταν ένα γεγονός που του έδωσε απίστευτη δύναμη να παλέψει και ελπίδα ότι θα τα καταφέρει.

«Ήταν η μεγαλύτερή μου δύναμη στο πρόβλημα που αντιμετώπισα με την υγεία μου. Το έμαθα 20 μέρες αφότου γεννήθηκε το κορίτσι μας και ήμουν τόσο ευτυχισμένος από αυτό το γεγονός, που αυτό μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω. Και το πάλεψα» είπε.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», ο ηθοποιός τόνισε ότι τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που εισέπραξε ήταν πολλά και συγκινητικά, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν είναι έτοιμος για μια τόσο μεγάλη δοκιμασία, ωστόσο, όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο, τότε χτίζει τη δύναμη που χρειάζεται.

«Έγινα πολύ συναισθηματικά ευάλωτος, γιατί πήρα χιλιάδες μηνύματα αγάπης, τα διάβαζα κι έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Πρέπει πάντα να βρίσκεις τους ανθρώπους που σε εμπνέουν. Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να έρθει μία κρίσιμη στιγμή, που πρέπει να δώσεις μία πολύ κρίσιμη μάχη. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος από πριν για αυτό, εκείνη την ώρα χτίζεις τη δύναμη. Έτσι έκανα κι εγώ» τόνισε.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ορφανός διαγνώστηκε με κρανιοφαρυγγίωμα, έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε κλινική του Ανόβερου στη Γερμανία.

