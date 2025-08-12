search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 15:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 14:32

Νίκος Ορφανός για τη μάχη του με τον καρκίνο – «Η γέννηση της κόρης μας μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω» (Video)

12.08.2025 14:32
nikos-orfanos-new

Για την μάχη του με τον καρκίνο μίλησε ο Νίκος Ορφανός επισημαίνοντας ότι η γέννηση της κόρης του ήταν ένα γεγονός που του έδωσε απίστευτη δύναμη να παλέψει και ελπίδα ότι θα τα καταφέρει.

«Ήταν η μεγαλύτερή μου δύναμη στο πρόβλημα που αντιμετώπισα με την υγεία μου. Το έμαθα 20 μέρες αφότου γεννήθηκε το κορίτσι μας και ήμουν τόσο ευτυχισμένος από αυτό το γεγονός, που αυτό μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω. Και το πάλεψα» είπε.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», ο ηθοποιός τόνισε ότι τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που εισέπραξε ήταν πολλά και συγκινητικά, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν είναι έτοιμος για μια τόσο μεγάλη δοκιμασία, ωστόσο, όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο, τότε χτίζει τη δύναμη που χρειάζεται.

«Έγινα πολύ συναισθηματικά ευάλωτος, γιατί πήρα χιλιάδες μηνύματα αγάπης, τα διάβαζα κι έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Πρέπει πάντα να βρίσκεις τους ανθρώπους που σε εμπνέουν. Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να έρθει μία κρίσιμη στιγμή, που πρέπει να δώσεις μία πολύ κρίσιμη μάχη. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος από πριν για αυτό, εκείνη την ώρα χτίζεις τη δύναμη. Έτσι έκανα κι εγώ» τόνισε.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ορφανός διαγνώστηκε με κρανιοφαρυγγίωμα, έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε κλινική του Ανόβερου στη Γερμανία.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του (Videos/Photos)

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έκανε πρόταση γάμου στη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με μονόπετρο αξίας έως και 5 εκατ. δολαρίων! (Photos)

Στην Ελλάδα για διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
press_pixabay275
MEDIA

Καταδικάζει η ΕΣΗΕΑ τις δολοφονίες δημοσιογράφων και εργαζομένων ΜΜΕ στη Γάζα

pyrosvestiki-elikoptero-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

vana-mparmpa-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: Ξεσπά για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη – «Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Είναι αξιοθρήνητο» (Video)

empristikos-mixanismos_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά Αττικής – Μία προσαγωγή

usa_national-guard_1208_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία στρατιωτικής δύναμης «Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 15:23
press_pixabay275
MEDIA

Καταδικάζει η ΕΣΗΕΑ τις δολοφονίες δημοσιογράφων και εργαζομένων ΜΜΕ στη Γάζα

pyrosvestiki-elikoptero-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

vana-mparmpa-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: Ξεσπά για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη – «Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Είναι αξιοθρήνητο» (Video)

1 / 3