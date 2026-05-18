Μαλί: Τουλάχιστον 10 νεκροί από αεροπορική επιδρομή

Πλήγματα που διεξήχθησαν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και αποδίδονται στον στρατό του Μαλί σκότωσαν τουλάχιστον δέκα πολίτες, κυρίως νέους, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν παραδοσιακό ομαδικό γάμο στο χωριό Τενέ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές.

Η κοινότητα που βομβαρδίστηκε από τα drones βρίσκεται στον νομό Σαν (κεντρικά). Η επιδρομή καταγράφτηκε με φόντο τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας μετά τις συντονισμένες επιθέσεις ευρείας κλίμακας την 25η και 26η Απριλίου που εξαπολύθηκαν από τζιχαντιστές της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), που πρόσκειται στην Αλ Κάιντα, και αντάρτες του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (ΜΑΑ), στο οποίο κυρίαρχο στοιχείο είναι οι Τουαρέγκ.

Στο Μαλί πολλοί άμαχοι που κατηγορούνται για συνεργασία με την αντίπαλη πλευρά μετατρέπονται συχνά σε θύματα φρικαλεοτήτων και ενεργειών αντιποίνων, τόσο από τον στρατό και τους ρώσους συμμάχους του, όσο και από τζιχαντιστές.

«Δέκα από τα παιδιά μας σκοτώθηκαν από πυρά την προέλευση των οποίων αγνοούμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της Τενέ, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Αυτή που επρόκειτο να είναι στιγμή χαράς στο χωριό μας μετατράπηκε σε απέραντη θλίψη», πρόσθεσε.

Πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας, που μίλησε επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι εξαπολύθηκαν βομβαρδισμοί.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, στόχος ήταν νέοι που κινούνταν «με μοτοσικλέτες».

Η πομπή των δίκυκλων «είναι σίγουρο ότι προσέλκυσε την προσοχή (των χειριστών) των drones» και τα πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν «τουλάχιστον εννιά» άνθρωποι, πρόσθεσε.

Τοπικός αιρετός έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για δέκα νεκρούς. «Επρόκειτο να γίνουν γάμοι όταν drones σκότωσαν τουλάχιστον δέκα πολίτες», ανέφερε μιλώντας για «πένθος» στην κοινότητα.

Το Μαλί παραμένει βυθισμένο σε σοβαρή κρίση ασφαλείας μετά τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν στα τέλη του Απριλίου εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος, που μοιάζει πιο αποδυναμωμένο παρά ποτέ.

Έκτοτε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν χάσει τον έλεγχο διαφόρων κοινοτήτων στον βορρά, συμπεριλαμβανομένης της πόλης-κλειδιού Κιντάλ. Ο υπουργός Άμυνας Σαντιό Καμαρά, σημαντικό στέλεχος της στρατιωτικής χούντας, σκοτώθηκε επίσης.

Από την 30ή Απριλίου, επιβάλλεται αποκλεισμός σε διάφορους οδικούς άξονες στρατηγικής σημασίας προς την πρωτεύουσα.

Πολλά οχήματα, ιδίως φορτηγά με εμπορεύματα, με προορισμό την Μπαμακό πυρπολήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τζιχαντιστές.

Στις αρχές Μαΐου επιθέσεις τζιχαντιστών, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η ΟΥΙΜ, στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Την 20ή Απριλίου, τρεις οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), προσέφυγαν στο Αφρικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών για τις φερόμενες παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί στο Μαλί από τις ένοπλες δυνάμεις και ρώσους συμμάχους τους.

Διαβάστε επίσης

«Ο χρόνος τελειώνει»: Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν και νέα αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – Οι όροι της Τεχεράνης

Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου: Το Ιράν απέρριψε 5 όρους των ΗΠΑ – Τραμπ: «Ο χρόνος σας τελειώνει, δεν θα μείνει τίποτα»

ΗΠΑ: Τραγωδία στο Οκλαντ, οδηγός παρέσυρε πεζούς – Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες